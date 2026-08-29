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Sobota môže byť oblačná, lokálne až zamračená

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Ojedinele, na západe a severe miestami, dážď, prehánky, ojedinele búrky.

Autor TASR
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Bratislava 29. augusta (TASR) - Polooblačno až oblačno, prechodne lokálne až zamračené, k večeru malá oblačnosť. Ojedinele, na západe a severe miestami, dážď, prehánky, ojedinele búrky.

Najnižšia nočná teplota 21 až 16, v údoliach 16 až 11 stupňov C.

Najvyššia denná teplota 27 až 32, v Žilinskom kraji, na Horehroní a na Hornom Spiši a miestami aj v Trenčianskom kraji 21 až 26 stupňov C.

Prevažne juhovýchodný vietor do 7 m/s (25 km/h), na juhozápade okolo 9 m/s (30 km/h), sa v priebehu dňa zmení na severozápadný vietor 6 až 12, v nárazoch okolo 17 m/s (20 až 45, nárazy 60 km/h). Pri búrkach môže vietor prechodne zosilnieť.


Teplota na horách:

Vo výške 600 - 1000 m 24 až 20 stupňov C.

Vo výške 1000 - 1500 m 20 až 15 stupňov C.

Vo výške 1500 - 2500 m 15 až 11 stupňov C.




Zdroj: SHMÚ
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