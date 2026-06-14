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Somálsky rozhodca dostane plnú odmenu napriek zákazu vstupu do USA
Viaceré médiá tento krok interpretovali ako reakciu UEFA na kontroverzný postup organizátorov majstrovstiev sveta.
Autor TASR
New York 14. júna (TASR) - Somálsky futbalový rozhodca Omar Artan dostane plnú finančnú odmenu určenú pre arbitrov na majstrovstvách sveta 2026 napriek tomu, že mu úrady USA zakázali vstup do krajiny. Informovala o tom stanica BBC s odvolaním sa na zdroje oboznámené so situáciou.
Artan musel krajinu spoluorganizátora šampionátu opustiť po tom, ako americké úrady uviedli, že evidujú jeho „spojenie s podozrivými členmi teroristických organizácií“. Podľa BBC však rozhodca, ktorého vlani vyhlásili za najlepšieho afrického arbitra roka, dostane plnú odmenu určenú pre rozhodcov na turnaji, hoci neodpíska ani jeden zápas.
Európska futbalová únia (UEFA) následne oznámila, že Artan bude rozhodovať augustový zápas o Superpohár UEFA medzi víťazom Ligy majstrov Parížom Saint-Germain a držiteľom trofeje Európskej ligy Aston Villou. Viaceré médiá tento krok interpretovali ako reakciu UEFA na kontroverzný postup organizátorov majstrovstiev sveta.
Artan musel krajinu spoluorganizátora šampionátu opustiť po tom, ako americké úrady uviedli, že evidujú jeho „spojenie s podozrivými členmi teroristických organizácií“. Podľa BBC však rozhodca, ktorého vlani vyhlásili za najlepšieho afrického arbitra roka, dostane plnú odmenu určenú pre rozhodcov na turnaji, hoci neodpíska ani jeden zápas.
Európska futbalová únia (UEFA) následne oznámila, že Artan bude rozhodovať augustový zápas o Superpohár UEFA medzi víťazom Ligy majstrov Parížom Saint-Germain a držiteľom trofeje Európskej ligy Aston Villou. Viaceré médiá tento krok interpretovali ako reakciu UEFA na kontroverzný postup organizátorov majstrovstiev sveta.