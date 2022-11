Sonda CAPSTONE sa dostala na orbitu Mesiaca

Washington 14. novembra (TASR) - Sonda CAPSTONE amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) dosiahla v noci na pondelok orbitu Mesiaca. TASR správu prevzala z webovej stránky NASA.



Cieľom misie je preskúmať tzv. halo orbitu, čo je periodická a trojrozmerná obežná dráha, ktorá povedie popri póloch Mesiaca. V budúcnosti by po halo orbite mala obiehať lunárna stanica Gateway, ktorá je súčasťou programu Artemis. Základňa by mala slúžiť ako východisko pre ľudské misie na Mesiac, ako aj pre lety do hlbokého vesmíru.



Sonda CAPSTONE (Cislunar Autonomous Positioning System Technology Operations and Navigation Experiment) s veľkosťou mikrovlnnej rúry, váži asi 25 kilogramov. Do vesmíru ju vyniesla 28. júna dvojstupňová orbitálna nosná raketa Electron americkej spoločnosti Rocket Lab, ktorá odštartovala z Nového Zélandu.



Capstone počas najbližších piatich dní uskutoční dva dodatočné manévre a vedecký tím misie následne vyhodnotí údaje, píše NASA.