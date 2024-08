Sonda JUICE smerujúca k Jupiteru dokončila oblet Mesiaca a Zeme

Darmstadt/Paríž 21. augusta (TASR) – Sonda JUICE úspešne dokončila historicky prvý oblet Mesiaca a Zeme. Vďaka gravitácii oboch telies odborníci trasu sondy upravili a teraz mieri k Venuši, ktorej gravitácia jej tiež pomôže cez viaceré manévre dostať sa až k Jupiteru. V stredu o tom informovala Európska vesmírna agentúra (ESA), píše TASR na základe správ agentúry DPA a ESA.



Sonda JUICE (Jupiter Icy Moons Explorer - Prieskumník ľadových mesiacov Jupitera) preletela vo výške 6840 kilometrov nad juhovýchodnou Áziou a Tichým oceánom. Kamerami na palube nasnímala niekoľko záberov Zeme a ôsmimi z desiatich špeciálnych senzorov na palube zbierala vedecké údaje, uviedla ESA na svojej webovej stránke.



"Gravitačný manéver bol bezchybný, všetko išlo ako po masle a boli sme nadšení, keď sme videli, že JUICE sa vracia späť k Zemi," vyhlásil operačný riaditeľ misie Ignacio Tanco.



Podľa ESA bol manéver "nebezpečný už zo svoje podstaty", no zároveň sonde ušetril 100 až 150 kilogramov paliva, ktoré sonda môže využiť napríklad pri približovaní sa k mesiacu Ganymedes.



"Veľmi presná navigácia (sondy) zo strany tímu letovej dynamiky ESA nám umožnila spotrebovať iba zlomok z množstva paliva vyhradeného na tento gravitačný manéver. Zvyšok si môžeme ponechať pre prípad krízy alebo ak budeme chcieť misiu predĺžiť po príchode k Jupiteru," dodal Tanco.



Sonda JUICE odštartovala do vesmíru v apríli 2023 na palube rakety Ariane 5 z kozmodrómu Kourou vo Francúzskej Guiane. Počas osemročnej misie vykoná gravitačné manévre okolo Zeme a Venuše, ktoré ju vystrelia smerom k Jupiteru. Po prílete k Jupiteru vykoná 35 obletov jeho troch veľkých mesiacov - Ganymeda, Kalisto a Európy - a potom zamieri na obežnú dráhu Ganymeda.



Misia sondy okolo Jupitera je naplánovaná od roku 2031 do roku 2035.



Takzvaný gravitačný prak využíva gravitačné polia vesmírnych telies (zvyčajne planét a mesiacov) na zmenu rýchlosti a prípadne smeru umelých vesmírnych telies vypustených ľuďmi. Možno ho využiť nielen na zvýšenie rýchlosti, ako napríklad pri sonde JUICE alebo sondách Voyager vypustených v 70. rokoch, ale tiež na jej zníženie či zastavenie sondy.