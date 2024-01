Sonda Mars Express objavila ľad na rovníku, nielen v okolí pólov Marsu

Washington 19. januára (TASR) – Mars obsahuje rozsiahle ložiská vodného ľadu aj na rovníku, nielen v ľadových čiapočkách okolo pólov, uvádza nová štúdia. TASR o tom informuje na základe piatkovej správy agentúry ANSA.



Ložiská ľadu sú ukryté pod povrchom a siahajú do hĺbky takmer štyroch kilometrov. Sú prikryté stovkami metrov prachu a ide o najväčšie množstvo vody objavené v tejto časti tejto planéty, uvádza štúdia Smithsonovho inštitútu, ktorá využila údaje sondy Mars Express vyslanej Európskou vesmírnou agentúrou (ESA). Výsledky zverejnili v odbornom žurnále Geophysical Research Letters.



Sonda Mars Express využila pri objave nízkofrekvenčný radar MARSIS určený na prieskum podpovrchových štruktúr, ktorým skúmala oblasť s kaňonmi známu ako Medusae Fossae Formation (MFF). Oblasť sa po prvý raz stala cieľom výskumu pred 15 rokmi. Vedci teraz na základe informácií získaných v minulosti vytypovali miesta, kde by sa ľad mohol nachádzať.



"Opäť sme preskúmali MFF, využili sme na to údaje z radaru MARSIS. Zistili sme, že ložiská sú ešte hrubšie, ako sme pôvodne predpokladali, niekde dosahujú hrúbku až 3,7 kilometra," oznámil vedúci štúdie Thomas Watters zo Smithsonovho inštitútu.



"Nadchlo nás, že radarové signály sa zhodujú s našimi predpokladmi pre vrstvený ľad. Ponášajú sa na signály z marťanských ľadových čiapok, o ktorých vieme, že obsahujú bohaté ložiská ľadu," dodal Watters.