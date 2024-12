Sonda Parker Solar Probe sa dostala rekordne blízko k Slnku

Washington 24. decembra (TASR) - Priekopnícka sonda NASA Parker Solar Probe (PSP) sa v utorok zapísala do histórie, keď sa dostala k Slnku bližšie ako akákoľvek iná sonda predtým a jej tepelný štít bol vystavený teplotám nad 930 stupňov Celzia. TASR o tom informuje podľa správy tlačovej agentúry AFP.



Sonda, vypustená v auguste 2018, je na sedemročnej misii s cieľom prehĺbiť vedecké poznatky o Slnku a pomôcť predpovedať vesmírne počasie, ktoré môže ovplyvniť život na Zemi.



Prelet sa uskutočnil o 12.53 h SEČ, hoci vedci si na potvrdenie budú musieť počkať do piatku, keďže pre blízkosť sondy k Slnku s ňou stratili na niekoľko dní kontakt.



Tepelný štít sondy je taký účinný, že jej vnútorné prístroje zostávajú pri skúmaní vonkajšej atmosféry Slnka, tzv. koróny, takmer na úrovni izbovej teploty - približne 29 stupňov Celzia. Parker Solar Probe sa tiež bude pohybovať obrovskou rýchlosťou - zhruba 690.000 kilometrov za hodinu, píše AFP.



"Žiadny objekt vyrobený človekom ešte nikdy neprešiel tak blízko hviezdy, takže Parker Solar Probe bude skutočne vracať údaje z neprebádaného územia," povedal Nick Pinkine, vedúci prevádzky misie v Laboratóriu aplikovanej fyziky (APL), ktoré spolupracuje s Univerzitou Johnsa Hopkinsa.



Utorkový prelet je prvým z troch rekordne blízkych priblížení sa tejto sondy k Slnku, pričom pri ďalších dvoch - naplánovaných na 22. marca 2025 a 19. júna 2025 - sa očakáva, že sa Parker Solar Probe opäť dostane do podobnej vzdialenosti.