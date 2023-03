Šóth: Ambulancie združené v Zdravite predĺžia zmluvy s VšZP

Bratislava 30. marca (TASR) - Ambulancie združené v Zdravite od 1. apríla predĺžia zmluvy so štátnou Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (VšZP). Pre TASR to potvrdil šéf Zdravity Marián Šóth. K dohode podľa jeho slov smerujú aj so súkromnou zdravotnou poisťovňou Dôvera. So súkromnou poisťovňou Union členovia Zdravity podpísali dodatky už 1. marca.



"Dohodli sme sa s VšZP k včerajšiemu dňu, to znamená, že od 1. apríla majú jej poistenci naďalej zmluvu u poskytovateľov našej zdravotnej starostlivosti. Momentálne rokujeme aj s Dôverou," uviedol pre TASR Šóth. Predpokladá, že v krátkej dobe sa s ňou tiež dohodnú. Pôvodné zmluvy s poisťovňami boli platné do konca marca.



Dohode predchádzalo vydanie vyhlášky o prerozdeľovacom mechanizme pre zdravotné poisťovne. Rezort zdravotníctva v nej vyčlenil na zabezpečenie ambulantnej zdravotnej starostlivosti o 20 percent zdrojov viac oproti roku 2022, čo predstavuje nárast o 284 miliónov eur.



"V priebehu dvoch mesiacov budeme monitorovať situáciu, akým spôsobom sa tých 20 percent pretavilo do medziročného nárastu. V prípade, že finančných zdrojov bude nedostatok, budeme musieť pristúpiť k viaczdrojovému financovaniu, a teda začať používať poplatky," doplnil šéf Zdravity.