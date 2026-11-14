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SpaceX sa nepodarilo zachytiť celú raketu Starship
Horná časť rakety by mala podľa plánov uskutočniť 14 obletov okolo Zeme a po viac ako 22 hodinách po štarte sa vrátiť na Zem, kde sa uskutoční druhý pokus o zachytenie rakety.
Autor TASR
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Starbase 14. novembra (TASR) - Spoločnosť SpaceX amerického miliardára Elona Muska v piatok vypustila svoju raketu Starship smerom na obežnú dráhu Zeme. V rámci 22 hodinového letu mala spoločnosť v pláne zachytiť celú raketu. Pokus o zachytenie prvej časti však zlyhal a nosný stupeň rakety sa zrútil do mora. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP, AFP a stanice Sky News.
Starship odštartovala na plánovaný let z kozmodrómu Starbase v južnom Texase približne o 23.45 h SEČ. Niekoľko minút po vzlete malo dôjsť k zachyteniu prvej časti - Super Heavy -, ktorá sa mala vrátiť k štartovacej veži.
Keď sa však táto časť vracala k Zemi, SpaceX informovala o zrejmých problémoch s nosným stupňom a oznámila, že vykoná takzvané „odklonenie pristátia do otvoreného mora“ - nosný stupeň tak pristál na hladine mora namiesto toho, aby ho zachytili mechanické ramená štartovacej veže. Podľa záberov, ktoré zverejnila Sky News, nosný stupeň po pristáti v Mexickom zálive začal horieť.
Napriek tomu druhá časť rakety - Ship - pokračuje smerom na obežnú dráhu.
AP priblížila, že SpaceX chcela v rámci tohto testovacieho letu uskutočniť bezprecedentný dvojitý pokus o zachytenie rakety a získať všetky časti rakety, ktorá sa dostala na obežnú dráhu, s cieľom ich opätovného využitia.
Musk očakával, že táto misia umožní dosiahnuť rýchlejšie a pravidelnejšie štarty, ktoré budú nevyhnutné na budovanie základní na Mesiaci a vysielanie ľudí na Mars.
BBC objasnila, že na zachytenie rakety spoločnosť využíva mechanické ramená na štartovacej veži, prezývané „paličky“.
Ako prvú mala spoločnosť zachytiť spodnú časť rakety - Super Heavy. Horná časť - Ship - medzitým pokračuje v lete do vesmíru, kde má podľa plánov vypustiť 26 satelitov. Tie sa tak majú stať súčasťou konštelácie Starlink, ktorá zabezpečuje vysokorýchlostné internetové pripojenie z vesmíru.
Horná časť rakety by mala podľa plánov uskutočniť 14 obletov okolo Zeme a po viac ako 22 hodinách po štarte sa vrátiť na Zem, kde sa uskutoční druhý pokus o zachytenie rakety.
Starship odštartovala na plánovaný let z kozmodrómu Starbase v južnom Texase približne o 23.45 h SEČ. Niekoľko minút po vzlete malo dôjsť k zachyteniu prvej časti - Super Heavy -, ktorá sa mala vrátiť k štartovacej veži.
Keď sa však táto časť vracala k Zemi, SpaceX informovala o zrejmých problémoch s nosným stupňom a oznámila, že vykoná takzvané „odklonenie pristátia do otvoreného mora“ - nosný stupeň tak pristál na hladine mora namiesto toho, aby ho zachytili mechanické ramená štartovacej veže. Podľa záberov, ktoré zverejnila Sky News, nosný stupeň po pristáti v Mexickom zálive začal horieť.
Napriek tomu druhá časť rakety - Ship - pokračuje smerom na obežnú dráhu.
AP priblížila, že SpaceX chcela v rámci tohto testovacieho letu uskutočniť bezprecedentný dvojitý pokus o zachytenie rakety a získať všetky časti rakety, ktorá sa dostala na obežnú dráhu, s cieľom ich opätovného využitia.
Musk očakával, že táto misia umožní dosiahnuť rýchlejšie a pravidelnejšie štarty, ktoré budú nevyhnutné na budovanie základní na Mesiaci a vysielanie ľudí na Mars.
BBC objasnila, že na zachytenie rakety spoločnosť využíva mechanické ramená na štartovacej veži, prezývané „paličky“.
Ako prvú mala spoločnosť zachytiť spodnú časť rakety - Super Heavy. Horná časť - Ship - medzitým pokračuje v lete do vesmíru, kde má podľa plánov vypustiť 26 satelitov. Tie sa tak majú stať súčasťou konštelácie Starlink, ktorá zabezpečuje vysokorýchlostné internetové pripojenie z vesmíru.
Horná časť rakety by mala podľa plánov uskutočniť 14 obletov okolo Zeme a po viac ako 22 hodinách po štarte sa vrátiť na Zem, kde sa uskutoční druhý pokus o zachytenie rakety.