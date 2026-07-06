Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 6. júl 2026Meniny má Patrik, Patrícia
< sekcia Import

Španieli zdolali Portugalsko 1:0 a postúpili do štvrťfinále

.
Španielsky hráč Alex Baena (vľavo) bojuje o loptu s Portugalcom Pedrom Netom počas zápasu osemfinále Portugalsko - Španielsko na MS 2026 vo futbale v americkom Arlingtone 6. júla 2026. Foto: TASR/AP

Španieli sa vo štvrťfinále stretnú s víťazom súboja USA - Belgicko.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Arlington 6. júla (TASR) - Futbalisti Španielska postúpili do štvrťfinále MS po tom, čo v pondelňajšom osemfinálovom zápase zvíťazili v Arlingtone nad Portugalskom 1:0. Jediný gól duelu strelil v nadstavenom čase striedajúci Mikel Merino.

Tento duel bol posledný na MS a pravdepodobne aj v reprezentácii pre šesťnásobného účastníka svetových šampionátov Cristiana Ronalda. Portugalský kapitán to naznačil už pred turnajom. Španieli sa vo štvrťfinále stretnú 10. júla v Inglewoode (21.00 SELČ) s víťazom súboja USA - Belgicko.

Portugalský hráč Cristiano Ronaldo (vľavo) strieľa na gól cez Španiela Paua Cubarsiho (22) a španielskeho brankára Unaia Simona (vpravo) počas zápasu osemfinále Portugalsko - Španielsko na MS 2026 vo futbale v americkom Arlingtone 6. júla 2026.
Foto: TASR/AP


MS vo futbale, osemfinále

Arlington

Portugalsko - Španielsko 0:1 (0:0)

Góly: 90.+1 Merino. Rozhodcovia: Taylor – Beswick, Nunn (všetci Angl.), ŽK: Silva, Veiga - Torres, 70.649 divákov.

Portugalsko: D. Costa – Cancelo (71. Dalot), Dias, Veiga, N. Mendes (56. Semedo) – J. Neves, Vitinha – Neto, Fernandes, Felix (71. Leao) – Ronaldo

Španielsko: Simon – Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella – Pedri (85. Ruiz), Rodri – Yamal, Olmo (85. Merino), Baena (75.Torres) – Oyarzabal (90.+7 Iglesias)


V úvodných minútach sa k strelám dostali Oyarzabal a Cancelo, ale chýbala im presnosť. Prvý polčas bol dlho o pozorných defenzívach, ktoré držali hru mimo nebezpečných pozícií. Po polhodine hry mohli ísť do vedenia Španieli, keď portugalský brankár Costa vyrazil loptu k Olmovi, ale ten v sľubnej šanci netrafil bránu. Na opačnej strane Simon podržal svoj tím po hlavičke Felixa i strele Ronalda. V 41. minúte chýbali Portugalcom centimetre po tom, čo Porro tečoval strelu do hornej žrde.

Aj druhý polčas prinášal najmä dôraz na obranu a vyčkávanie na chybu súpera. Tímy si dokázali postrážiť centre do šestnástky a aj pokusy súpera o kombinácie. Španieli boli v druhom polčase ofenzívne aktívnejší než súper a napokon nedopustili predĺženie. V nadstavenom čase rýchlo rozohrali štandardnú situáciu po faule, Torres poslal prihrávku za obranu, ktorú si našiel striedajúci Merino a po šiestich minútach na ihrisku prekonal Costu - 0:1.
.

Neprehliadnite

Štátna volebná komisia potvrdila neplatnosť referenda

Program osemfinále MS v noci z pondelka 6. na utorok 7. júla

Alergikov stále pribúda. Odborníci radia, na čo si treba dávať pozor

Prezident: Odkazom vierozvestcov je nezávislosť a rovnoprávnosť