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Španieli zdolali Portugalsko 1:0 a postúpili do štvrťfinále
Španieli sa vo štvrťfinále stretnú s víťazom súboja USA - Belgicko.
Autor TASR
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Arlington 6. júla (TASR) - Futbalisti Španielska postúpili do štvrťfinále MS po tom, čo v pondelňajšom osemfinálovom zápase zvíťazili v Arlingtone nad Portugalskom 1:0. Jediný gól duelu strelil v nadstavenom čase striedajúci Mikel Merino.
Tento duel bol posledný na MS a pravdepodobne aj v reprezentácii pre šesťnásobného účastníka svetových šampionátov Cristiana Ronalda. Portugalský kapitán to naznačil už pred turnajom. Španieli sa vo štvrťfinále stretnú 10. júla v Inglewoode (21.00 SELČ) s víťazom súboja USA - Belgicko.
V úvodných minútach sa k strelám dostali Oyarzabal a Cancelo, ale chýbala im presnosť. Prvý polčas bol dlho o pozorných defenzívach, ktoré držali hru mimo nebezpečných pozícií. Po polhodine hry mohli ísť do vedenia Španieli, keď portugalský brankár Costa vyrazil loptu k Olmovi, ale ten v sľubnej šanci netrafil bránu. Na opačnej strane Simon podržal svoj tím po hlavičke Felixa i strele Ronalda. V 41. minúte chýbali Portugalcom centimetre po tom, čo Porro tečoval strelu do hornej žrde.
Aj druhý polčas prinášal najmä dôraz na obranu a vyčkávanie na chybu súpera. Tímy si dokázali postrážiť centre do šestnástky a aj pokusy súpera o kombinácie. Španieli boli v druhom polčase ofenzívne aktívnejší než súper a napokon nedopustili predĺženie. V nadstavenom čase rýchlo rozohrali štandardnú situáciu po faule, Torres poslal prihrávku za obranu, ktorú si našiel striedajúci Merino a po šiestich minútach na ihrisku prekonal Costu - 0:1.
Tento duel bol posledný na MS a pravdepodobne aj v reprezentácii pre šesťnásobného účastníka svetových šampionátov Cristiana Ronalda. Portugalský kapitán to naznačil už pred turnajom. Španieli sa vo štvrťfinále stretnú 10. júla v Inglewoode (21.00 SELČ) s víťazom súboja USA - Belgicko.
MS vo futbale, osemfinále
Arlington
Portugalsko - Španielsko 0:1 (0:0)
Góly: 90.+1 Merino. Rozhodcovia: Taylor – Beswick, Nunn (všetci Angl.), ŽK: Silva, Veiga - Torres, 70.649 divákov.
Portugalsko: D. Costa – Cancelo (71. Dalot), Dias, Veiga, N. Mendes (56. Semedo) – J. Neves, Vitinha – Neto, Fernandes, Felix (71. Leao) – Ronaldo
Španielsko: Simon – Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella – Pedri (85. Ruiz), Rodri – Yamal, Olmo (85. Merino), Baena (75.Torres) – Oyarzabal (90.+7 Iglesias)
Arlington
Portugalsko - Španielsko 0:1 (0:0)
Góly: 90.+1 Merino. Rozhodcovia: Taylor – Beswick, Nunn (všetci Angl.), ŽK: Silva, Veiga - Torres, 70.649 divákov.
Portugalsko: D. Costa – Cancelo (71. Dalot), Dias, Veiga, N. Mendes (56. Semedo) – J. Neves, Vitinha – Neto, Fernandes, Felix (71. Leao) – Ronaldo
Španielsko: Simon – Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella – Pedri (85. Ruiz), Rodri – Yamal, Olmo (85. Merino), Baena (75.Torres) – Oyarzabal (90.+7 Iglesias)
V úvodných minútach sa k strelám dostali Oyarzabal a Cancelo, ale chýbala im presnosť. Prvý polčas bol dlho o pozorných defenzívach, ktoré držali hru mimo nebezpečných pozícií. Po polhodine hry mohli ísť do vedenia Španieli, keď portugalský brankár Costa vyrazil loptu k Olmovi, ale ten v sľubnej šanci netrafil bránu. Na opačnej strane Simon podržal svoj tím po hlavičke Felixa i strele Ronalda. V 41. minúte chýbali Portugalcom centimetre po tom, čo Porro tečoval strelu do hornej žrde.
Aj druhý polčas prinášal najmä dôraz na obranu a vyčkávanie na chybu súpera. Tímy si dokázali postrážiť centre do šestnástky a aj pokusy súpera o kombinácie. Španieli boli v druhom polčase ofenzívne aktívnejší než súper a napokon nedopustili predĺženie. V nadstavenom čase rýchlo rozohrali štandardnú situáciu po faule, Torres poslal prihrávku za obranu, ktorú si našiel striedajúci Merino a po šiestich minútach na ihrisku prekonal Costu - 0:1.