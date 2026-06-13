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Španielski futbalisti trénujú so špeciálnymi vestami s mrazeným gélom
Vo vyhlásení sa uvádza, že takéto vesty dokážu znížiť telesnú teplotu o 0,5 stupňa a teplotu pokožky až o 13 stupňov.
Autor TASR
New York 13. júna (TASR) - Španielski futbalisti trénujú počas prebiehajúcich MS v špeciálnych vestách naplnených mrazeným gélom, aby lepšie zvládli horúčavy v Severnej Amerike. Španielska futbalové federácia v sobotu informovala, že jej reprezentanti sú jeden zo 14 tímov, ktorí na MS využívajú novú technológiu vyvinutú firmou Adidas. Vo vyhlásení sa uvádza, že takéto vesty dokážu znížiť telesnú teplotu o 0,5 stupňa a teplotu pokožky až o 13 stupňov.
Tento krok stavia podľa agentúry DPA Španielsko „do popredia v oblasti technológií s cieľom, že hráči budú súťažiť v čo najlepšej forme“. Majstri Európy odštartujú MS v pondelňajšom zápase proti Kapverdám na štadióne so zaťahovacou strechou v Atlante.
Tento krok stavia podľa agentúry DPA Španielsko „do popredia v oblasti technológií s cieľom, že hráči budú súťažiť v čo najlepšej forme“. Majstri Európy odštartujú MS v pondelňajšom zápase proti Kapverdám na štadióne so zaťahovacou strechou v Atlante.