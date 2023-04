Španielsko sužuje vlna horúčav, teploty dosahujú rekordné hodnoty

Madrid 27. apríla (TASR) - Nezvyčajne skorá vlna horúčav v Španielsku vyvrcholí vo štvrtok a piatok. Očakáva sa, že na juhu krajiny budú prekonané teplotné rekordy pre mesiac apríl. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Podľa očakávaní vo štvrtok teplota prekročí 34 stupňov Celzia na väčšine územia Andalúzie. V údolí rieky Guadalquivir by teplota mala dosiahnuť až 37 stupňov Celzia, pričom pôvodne sa tam očakávalo až 40 stupňov Celzia.



"Je vysoko pravdepodobné, že (vlna horúčav) dosiahne svoj vrchol vo štvrtok a v piatok," uviedla španielska Štátna meteorologická agentúra. Teplotné rekordy už boli prekonané v stredu, keď na najmenej troch miestach v okolí miest Sevilla a Huelva namerali 37 stupňov Celzia.



Od pondelka prúdi do Španielska teplý a suchý vzduch zo Severnej Afriky, čo spôsobilo nezvyčajne vysoké teploty vzduchu pre toto ročné obdobie. Takéto horúčavy obyčajne bývajú až v lete, uvádza AEMET.



Úrady v dôsledku vysokých teplôt varovali aj pred zvýšeným rizikom vzniku lesných požiarov. V Španielsku tento rok už lesné požiare zničili približne 54.000 hektárov pôdy. V rovnakom období vlani to bolo asi 17.000 hektárov pôdy. Podľa odborníkov sú niektoré oblasti Španielska najsuchšie za tisíc rokov.



Vlna horúčav prišla po nezvyčajne teplej a suchej jari, ktorá spôsobila škody v poľnohospodárstve. Niektorí španielski farmári sa preto rozhodli, že ani nebudú siať. Španielsko je pritom najväčším vývozcom olivového oleja na svete a dôležitým dodávateľom zeleniny a ovocia do európskych krajín.



Vlaňajšok bol najteplejším rokom v Španielsku od začiatku meraní. Dáta Organizácie Spojených národov naznačujú, že v dôsledku klimatických zmien by sa 75 percent územie Španielska mohlo premeniť na púšť.



Nezvyčajne vysoké teploty tento týždeň zaznamenali aj v susednom Portugalsku. Teploty sú tam vyššie o 10-15 stupňov Celzia oproti priemeru a vo štvrtok by mohli dosiahnuť 37 stupňov Celzia. V stredu na juhu krajiny namerali vyše 35 stupňov.