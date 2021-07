Španielsko trápia už druhý deň extrémne horúčavy

Madrid 11. júla (TASR) - Španielsko zažíva už druhý deň po sebe extrémne horúčavy. Španielsky meteorologický ústav (AEMET) vydal na nedeľu varovania pred horúčavami pre celú krajinu, informovala agentúra AFP.



Masa horúceho vzduchu prinášajúceho aj prach a piesok z Afriky, cez víkend podľa predpovedí priniesla do mnohých oblastí v strednej a južnej časti Španielska o približne 5-10 stupňov Celzia vyššie než priemerné teploty v tomto období, uvádza agentúra AP.



V španielskej metropole Madrid či v andalúzskej Granade v nedeľu namerali 39 stupňov Celzia.



Prvá tohotoročná vlna extrémnych horúčav v Španielsku by sa mala v pondelok presunúť na východ krajiny a postihnúť najmä pobrežie Stredozemného mora a Baleárske ostrovy. Následne sa začne zmierňovať. Pred extrémnym teplom budú zrejme ušetrené len niektoré pobrežné oblasti na severe Španielska, uvádza AFP.



Turisti ale aj miestni obyvatelia hľadali v nedeľu odpočinok v tieni a deň strávili napríklad návštevou galérií. Iní sa zase snažili schladiť pri vode. AFP uvádza, že v Madride boli v nedeľu vypredané vstupenky do všetkých 19 mestských kúpalísk, ktoré však majú pre pandémiu koronavírusu obmedzenú kapacitu.



Úrady ľuďom odporučili, aby často pili vodu, nosili len ľahké oblečenie a vyhýbali sa dlhému pobytu na slnku.



AFP pripomína, že vôbec najvyššia teplota, akú kedy v Španielsku namerali je 49 stupňov Celzia.