Spišská katolícka charita otvorila v Prešove centrum pre utečencov

Prešov 26. marca (TASR) – Utečenci z Ukrajiny majú v Prešove počas pracovných dní k dispozícii dobrovoľnícke centrum, kde okrem poradenstva dostanú i teplé jedlo. V piatok (25. 3.) ho na Svätoplukovej ulici otvorila Spišská katolícka charita (SpKCH). Ide o prvé takéto centrum zriadené na Slovensku charitou.



"Bude sa tu poskytovať právna pomoc. Takisto pomôžeme týmto ľuďom s hľadaním práce. Raz denne sa im bude vydávať teplá strava. Samozrejme, budú sa tu konať aj kurzy slovenského jazyka. Všetko to pokryjú ukrajinskí dobrovoľníci. Takisto budú k dispozícii animátori, ktorí sa povenujú deťom, kým s rodičmi budeme hľadať prácu alebo sa im bude pomáhať iným spôsobom," uviedla pre TASR PR manažérka Spišskej katolíckej charity Katarína Havrilová. Rovnaké centrá by mali podľa jej slov vzniknúť aj v ďalších mestách na Slovensku.



"Utečencom budeme poskytovať viaceré služby vrátane psychologického poradenstva. Rovnako to bude i pomoc pri zabezpečení umiestnenia dieťaťa do materskej alebo základnej školy," doplnila koordinátorka pomoci pre Ukrajinu Spišskej katolíckej charity Jevheniia Kripak s tým, že aktuálne komunikujú s dvomi firmami v Prešove v súvislosti so zabezpečením práce.



Denne dokážu vydať 30 až 50 obedov. Podľa Kripak vedia v prípade potreby kapacitu zvýšiť. Rovnako majú k dispozícii sklad s trvanlivými potravinami a kozmetikou, ktoré môžu ľudia ako dar pre utečencov priniesť do centra.



"Prišla som z mesta Irpiň, ktoré sa nachádza približne 15 kilometrov od Kyjeva. Dva dni nám trvalo, kým sme sa dostali k ukrajinsko-slovenskej hranici. Prajem si, aby sa čím skôr skončila vojna, a chcem sa vrátiť domov. Na Slovensku je dobre, ale doma je doma," povedala Nataša Matrosova, ktorej na Slovensku žije dcéra a zať.



"Do Užhorodu sme sa s tromi deťmi dostali vlakom a následne do Košíc. Odtiaľ nás priviezli do Prešova. Deti tu chodia do ukrajinskej školy. Sme radi, že nás ľudia srdečne privítali a rovnako, že máme možnosť sa stretávať s Ukrajincami," doplnila Ľudmila Astachová.