Spojenie veršov a ilustrácií maliarky, aké ste ešte nevideli

Pozrite si VIDEO reportáž z uvedenia knihy do života

Bratislava 11. marca (OTS) - Maša Halamová patrí medzi najlepších slovenských autorov, ktorí prinášali výnimočnú poéziu. Jej tvorba sa vyznačuje krehkosťou a poznačili ju šťastné, aj tragické životné udalosti. Teraz jej nádherné verše opäť ožívajú v podobe, akú ste ešte nevideli. Poéziu srdca dotvorili úžasné ilustrácie uznávanej výtvarníčky Kataríny Vavrovej.Diela Kataríny Vavrovej sú známe svojou precíznou kresbou a poetickou imagináciou, takže dodávajú knihe neopakovateľnú atmosféru. Výtvarné spracovanie a výnimočná grafická podoba posúvajú toto dielo do sféry umeleckých skvostov.povedala duša Luxusnej knižniceFoto: IKAR, a.s.Ku knihe je aj prekrásny darček – originálna grafika od Kataríny Vavrovej. Na výber sú dve –alebo. Grafiku si tak môžete dať zarámovať a získate krásny obraz, ktorý sa bude vynímať vo vašej domácnosti.dodala akademická maliarka• exkluzívnu, ručne číslovanú knihu s podpisom Kataríny Vavrovej (224 strán, rozmer 21 x 29 cm)• ozdobné, celoplošne potlačené puzdro• certifikát originality knihy• biele rukavice• číslovanú originálnu grafiku od Kataríny Vavrovej s podpisom a s reliéfnou fazetoupovedal, CEO vydavateľstva Ikar.Foto: IKAR, a.s.Redaktorka, publicistka a prekladateľkaje znalkyňa diela Maše Haľamovej a tak prišla s nápadom vydať zbierku všetkých jej básní. Ani sa jej nesnívalo, že by kniha vyšla napokon v takej nádhernej podobe s prekrásnymi ilustráciami.Originálne dizajnové prepojenie poézie a výtvarného umenia zabezpečila skvelá knižná dizajnérka Barbara Baloghová.Publikáciu uviedla do života pohladením kyticou bodliakov špičková huslistka Barbora Botošová, ktorá spolu s klavíristom Drahoslavom Bangom zahrala niekoľko skladieb.