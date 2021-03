Spoločne pre región vybral na východe Slovenska projekty,ktoré podporí

Košice 15. marca (TASR) - Grantový program Spoločne pre región rozdelí sumu 13.000 eur medzi šesť verejnoprospešných komunitných projektov na východnom Slovensku. Úspešné projekty v 14. ročníku programu zverejnili Karpatská nadácia a košická hutnícka spoločnosť.



Podľa nich sa v súvislosti s protipandemickými opatreniami mnohí začali intenzívnejšie zaujímať o svoje prostredie. „Zvýšený záujem potvrdzuje aj nárast žiadateľov o podporu komunitných projektov v rôznych dotačných schémach. Do grantového programu Spoločne pre región sa v aktuálnom ročníku prihlásilo 31 žiadateľov,“ informovali TASR.



Podporené projekty sa venujú deťom, bezpečnosti a životnému prostrediu. Po 2296 eur dostanú občianske združenie (OZ) Castrum Thorna na zreštaurovanie delovej bašty Turnianskeho hradu i Detská železnica Košice na nový trenažér jazdy vlakom z kabíny rušňovodiča. Rovnakú sumu získala obec Hýľov, kde komunita vybuduje novú oddychovú zónu, ako aj OZ Detičky lastovičky z Medzilaboriec. Pripraviť chcú sériu aktivít na inklúziu detí so znevýhodnením. Dobrovoľníci z OZ Save Nature by Čivas z Veľkej Idy sa chystajú likvidovať čierne skládky, čistiť potoky a turistické chodníky najmä v okrese Košice-okolie, na čo získali 2246 eur. Suma 1570 poputuje OZ Horúci tím, ktoré vytvorí Montessori dielničky pre znevýhodnené deti z obce Abranovce.



Špecifickou črtou grantového programu Spoločne pre región je aktívne zapojenie zamestnancov košických oceliarní a jej dcérskych spoločností. V zaslaných projektoch sa rôznou formou vo svojom voľnom čase angažuje 70 zamestnancov. „Nielen stabilná firma, ale najmä vzdelaní, pracovití a aktívni ľudia sú hnacím motorom pre rozvoj tohto regiónu. Počas pandémie sme pomáhali prioritne zdravotníckym zariadeniam a ohrozeným skupinám obyvateľov. Sme radi, že cez granty Spoločne pre región bude teraz naša finančná injekcia generovať novú energiu a hodnoty aj v ďalších oblastiach života,“ povedal prezident U. S. Steel Košice James Bruno.



Košické oceliarne a Karpatská nadácia informovali, že týmto grantovým programom doposiaľ spoločne podporili 119 organizácií sumou 294.400 eur.