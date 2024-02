Spoločnosť Miele zvažuje zrušenie až 2700 pracovných miest

Berlín 6. februára (TASR) - Nemecký výrobca domácich spotrebičov Miele zvažuje zrušenie až 2700 pracovných miest. Spoločnosť v utorok oznámila, že k úsporným opatreniam ju prinútili rastúce náklady a nízky dopyt. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Krok je súčasťou plánu na vytvorenie "dodatočnej finančnej flexibility vo výške približne 500 miliónov eur" do roku 2026, uviedla skupina vo vyhlásení. Dve tretiny úspor chce dosiahnuť zlepšením predaja alebo redukciou materiálových nákladov, podstatné zníženie personálnych nákladov však tiež považuje za nevyhnutné. V celosvetovom meradle by mohlo byť zrušených alebo premiestnených až 2700 pozícií, uviedla skupina, ktorá zamestnáva približne 23.000 ľudí.



Po troch rokoch rastu dosiahnutého aj napriek pandémii nového koronavírusu čelila skupina v minulom roku podľa predbežných údajov poklesu tržieb o 9 %. "Neexistujú žiadne známky blížiaceho sa oživenia na trhu. To, čo v súčasnosti zažívame, nie je dočasný hospodársky pokles, ale skôr trvalá zmena," uviedla skupina.



Spoločnosť Miele sa stala ďalším nemeckým výrobcom, ktorý oznámil znižovanie počtu pracovných miest, keďže priemysel exportne zameranej krajiny zápasí s globálnym spomalením rastu a vysokou infláciou. Chemický gigant Bayer v januári uviedol, že pristúpi k výraznému zníženiu počtu zamestnancov, zatiaľ čo výrobca automobilových komponentov Bosch v decembri oznámil plány na zníženie počtu pracovných miest o 1500.