Spoločnosť Verejné prístavy je pripravená byť súčinná pri Dunajbuse

Projekt Dunajbus by mal zaviesť pravidelnú osobnú dopravu na Dunaji.

Bratislava 30. júna (TASR) – Spoločnosť Verejné prístavy je pripravená byť súčinná pri projekte Dunajbus. Pre TASR to uviedol jej hovorca Martin Kontúr s tým, že oblastí, v ktorých môžu byť nápomocní, je niekoľko.



"Naša spoločnosť je pripravená byť absolútne súčinná v tomto projekte a v rámci našich kompetencií pomôcť najviac, ako sa bude dať. Zatiaľ sme však neboli iniciátormi tejto aktivity oslovení," priblížil Kontúr.



Spoločnosť podľa neho napríklad vie dať k dispozícii prístavné polohy, ktoré má v správe na ľavom a pravom brehu Dunaja v Bratislave. Priblížil, že ide o lokalitu od Riverparku až po Euroveu a na opačnom brehu od Mosta SNP po Starý most. "Taktiež predpokladám, že budeme vedieť byť ústretoví, čo sa týka parkovania dopravných lodí v rámci Zimného prístavu u nás v Bratislave. Tých možností je niekoľko, sú otvorené a my sme otvorení takisto diskusii," poznamenal Kontúr. Zároveň dodal, že autorom projektu spoločnosť drží palce a verí, že sa podarí zrealizovať.



Projekt Dunajbus by mal zaviesť pravidelnú osobnú dopravu na Dunaji. Na tento projekt je podľa ministra dopravy Árpáda Érseka (Most-Híd) z európskych financií vyčlenených približne 65 miliónov eur. Osobná doprava na Dunaji by mala poskytnúť alternatívu pre cestujúcich a zároveň odľahčiť cesty v Bratislave.