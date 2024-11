SPOMIENKA NA OBETE DOPRAVNÝCH NEHÔD: Nedeľa je venovaná ich pamiatke

Bratislava 17. novembra (TASR) - Cieľom spomienky na obete dopravných nehôd je nielen uctiť si ich pamiatku, ale aj upozorniť na hodnotu ľudského života. Uviedlo to Prezídium Policajného zboru (PPZ) pri príležitosti pietnej spomienky, ktorej je venovaná tretia novembrová nedeľa.



"V prípade obetí dopravných nehôd ide o nečakanú stratu," pripomína hovorkyňa PPZ Martina Sláviková bolesť, ktorú vyvolá takáto tragická udalosť. Spomienka na obete dopravných nehôd by preto podľa nej mala prinášať aj ponaučenie pre všetkých účastníkov cestnej premávky. "Porušovaním zákona a nezodpovedným správaním dochádza na cestách k dopravným nehodám, často s tragickými následkami," upozornila.



Dokumentovala to aj aktuálnymi číslami v tejto súvislosti. "Za desať mesiacov tohto roka evidujeme 9282 dopravných nehôd. Rodiny a blízki pozostalí sa tento rok rozlúčili s 217 obeťami dopravných nehôd," informovala. V priebehu roka 2024 prišlo o život 16 cyklistov, 50 chodcov, 36 motocyklistov a 115 vodičov a ich spolujazdcov.



"Medzi najčastejšie príčiny dopravných nehôd patrí porušenie povinností vodiča, okrem iného aj obsluha telefónu alebo nevenovanie sa šoférovaniu, či prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti," priblížila policajná hovorkyňa.