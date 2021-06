Športujte! Ani choroba, ktorá je tabu vás nezastaví

• Chôdza a ďalšie kardiovaskulárne cvičenie

• Bežecký pás nebo eliptické strojové cvičenie

• Plávanie a vodný aerobik

• Cvičenia zamerané na svaly zvierača – napr. pilates

• Kegelove cviky na panvové dno, Vojtova metóda

• Joga – pomáha posilňovať brušné a rektálne tkanivo



Bratislava 29. júna (OTS) - Ale nie je to tak úplne nutné. Bohato postačí, keď dáte zbohom tým, s ktorými sa hemoroidy tak úplne nekamarátia. Existuje našťastie veľa druhov cvičení, vďaka ktorým si doprajete príval endorfínov aj napriek zdravotným ťažkostiam.Cvičiť s hemoroidmi? Áno, ale! Keď vás už toto ochorenie trápi, môžu niektoré športové aktivity problémy zhoršiť, spôsobiť bolesť a podráždenie. Na druhej strane, nedostatok pohybu tiež nie je tým najlepším riešením. Dlhé sedenie je jednou z hlavných príčin vzniku hemoroidov a minimum fyzického vyžitia je cestou, ako si „uhnať“ zápchu, skomplikovať súčasný stav ochorenia, spustenie recidívy, alebo dokonca spôsobenie nových problémov u tých, ktorí nikdy predtým hemoroidy nemali.Pravidelné cvičenie spolu s preventívnym opatrením môžu pomôcť zlepšiť trávenie, podporiť správne pohyby čriev a byť cestou, ako sa vyhnúť prípadným ťažkostiam.Kľúčom k tomu, aby ste nezhoršili problémy s hemoroidmi nie je zavesiť šport na klinec, ale zvolenie vhodnej aktivity.Cvičenie má pozitívny vplyv na množstvo procesov, vrátane udržiavania dobrého fungovania tráviaceho systému. Nielen, že udrží váš vylučovací systém „pravidelný“, ale tiež pomôže pri zápche, podporuje zdravie hrubého čreva a môže dokonca predchádzať niektorým závažným gastrointestinálnym ochoreniam.Pri cvičení vedúcom k prevencii hemoroidov je cieľom podporiť pravidelné vyprázdňovanie, zlepšiť obeh a posilniť svaly v oblasti panvy a dolnej časti chrbta. Najmä zvýšený prietok krvi zvyšuje prísun prospešných živín a kyslíka do postihnutej oblasti. Cvičenia, ktoré sú všeobecne považované za bezpečné a účinné pri liečbe a prevencii hemoroidov sú:Aktivity, ktorým je vhodné sa vyhnúť sú také, ktoré vyvíjajú tlak na citlivú oblasť slabín. Nepohodlie tak môžete cítiť pri jazde na koni, jazde na bicykli, veslovaní a podobných formách cvičení. Vzpieranie a cvičenie s činkami najčastejšie využíva tzv. Valsalvov manéver alebo techniku, pri ktorej sa zadržiava dych a zároveň sa vyvíja tlak na výdych. To vedie opäť k preťažovaniu oblasti hemoroidov a ich prípadnému zhoršeniu.Bez ohľadu na to, aké sú vaše preferencie v rámci cvičenia, existuje hneď niekoľko preventívnych metód, ktoré od nepohodlia spojeného s hemoroidálnym ochorením, súvisí: