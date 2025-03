Spoznajte fascinujúcu japonskú kultúru cez starodávne legendy či mangu

Bratislava 5. marca (OTS) - Nádherne ilustrovaná kniha mýtov z krajiny vychádzajúceho slnka, uzatvorenie série mangy z prostredia Assassin's Creed a príručka odhaľujúca tajomstvá kreslenia mangy – tri novinky z dielne Vydavateľstva SLOVART potešia nielen všetkých fanúšikov japonskej kultúry. Na svoje si prídu i milovníci dobrých príbehov, popkultúrni nadšenci a tí, ktorých láka vziať do ruky ceruzku a papier.Mýty o stvorení, ľudové rozprávky a strašidelné historky zohrali veľkú rolu vo formovaní japonského národa. Nádherne ilustrovaná kniha Japonské mýty a legendy približuje svet bohov a cisárskej rodiny, no zameriava sa aj na šintoistické legendy a buddhistické príbehy. Podtitul knihy –– môže znieť pre slovenských čitateľov trochu exoticky. Slovooznačuje démonické bytosti schopné meniť svoju podobu,sú rôzne božstvá a tvoria základ pre japonské legendy a báje. Mnohé z nich aj dnes silno rezonujú v súčasnom Japonsku i za jeho hranicami. Príbehy sú plné jedinečných postáv od pomstychtivých duchov cez vášnivých bohov až po fantastické príšery. Knihu do slovenčiny preložilaFoto: SlovartPoznáte mangu? Toto japonské slovo označuje špecifický štýl komiksu s pomerne jednoduchými kresbami a dôrazom na dynamiku deja. Komiksy v štýle manga sú spravidla čiernobiele a – nepomýľte sa – čítajú sa odzadu a sprava doľava, tak ako všetky japonské knihy. Prvý diel počítačovej hry Assassin's Creed z roku 2007 zachytáva večný konflikt medzi bratstvom Asasínov a rádom Templárov. Odštartoval ním popkultúrny fenomén, ktorý obľubujú milióny fanúšikov. Okrem počítačových hier sa séria dostala aj na plátna kín a na stránky viacerých komiksov. V sérii japonskej mangy Assassin's Creed: Pomsta Šao Ťün sa autorkazamerala na osud mladej asasínky. Tetralógiu uzatvára kniha Assassin's Creed: Pomsta Šao Ťün 4 Séria je určená nielen pre deti od 12 rokov, ale aj pre dospelých. Preložil juFoto: SlovartPríručka kreslenia s názvom Manga nadväzuje na tituly Kreslíme a maľujeme anime & manga tváre Manga pre začiatočníkov . Manga je špeciálne slovo označujúce komiksové kresby, ktoré sú dnes populárne po celom svete. Ak patríte medzi fanúšikov tohto štýlu a chceli by ste sa naučiť kresliť postavičky alebo celé príbehy, stačí len táto kniha, ceruzka a papier. Nájdete v nej podrobné postupy ako hodnoverne zachytiť tváre či rôzne polohy tela. Či už ide o dôraz na oči, malé ústa, či bradu, dôležité je vytvoriť silnú emóciu v tvárach hrdinov a hrdiniek. Každá kapitola je zakončená sériou cvičení, v rámci ktorých môžete obkresľovať alebo voľnou rukou kresliť uvedené námety, a tak si v praxi vyskúšať, čo ste sa naučili. Výsledkom bude portfólio skíc odrážajúcich váš umelecký vývoj. O svoje tajomstvá tvorby mangy sa podelili viacerí súčasní umelci. Knihu Manga preložila