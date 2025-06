Spoznajte príbeh nového pápeža Leva XIV. cez pútavý príbeh

Saverio Gaeta

Bratislava 17. júna (OTS) - Toto je príbeh nového pápeža Leva XIV. Prostredníctvom jeho vlastných slov a podrobného pohľadu na jeho životnú cestu sa dozviete všetko od skromných začiatkov až na čelo Katolíckej cirkvi.Práve vyšla knihas podtitulom Životný príbeh nového pápeža a výzvy, ktorým bude čeliť. Autorom je Saverio Gaeta, je renomovaný taliansky vatikánsky novinár a autor mnohých kníh o pápežoch a cirkevných témach.8. mája 2025 o 18.05, v druhý deň konkláve a len po štyroch hlasovaniach, stúpal z komína na Sixtínskej kaplnke biely dym, ktorý oznámil svetu zvolenie nového pontifika. Na Námestí svätého Petra sa ihneď zhromaždili desiatky tisíc ľudí, aby sa dozvedeli, koho zvolil Zbor kardinálov za nového pápeža.Keď z balkóna baziliky konečne zaznela stará latinská fráza „Annuntio vobis gaudium magnum: habemus papam!“ sprevádzaná burácajúcimi potleskmi radosti, všetkých prekvapilo, že nástupcom pápeža Františka je Američan Robert Francis Prevost. Svetu sa predstavil v tradičnom pápežskom odeve so slovami: „Mier vám všetkým!“Kto je muž, ktorý pod menom Lev XIV. povedie v nasledujúcich rokoch Katolícku cirkev? Aká bola jeho životná púť, ktorá ho priviedla až na Petrov stolec?Saverio Gaeta vytvoril prvý ucelený obraz „pápeža globalizácie“, ktorý spája rôzne kultúry a hovorí jasným jazykom súčasnosti.Zo stránok sa vynára medzinárodný pastier pozorný k chudobným a ľuďom na okraji spoločnosti, neúnavný obhajca ľudských práv a podporovateľ zjednocujúcej úlohy viery. Je pred ním náročná úloha upevniť dedičstvo pápeža Františka a postaviť sa na čelo mnohých rozbehnutých procesov. Na týchto výzvach, ktoré Gaeta obšírne a precízne analyzoval, bude závisieť budúcnosť Cirkvi na dlhej ceste obnovy. Je to misia, ktorej sa Lev XIV. chopil s cieľom vybudovať z nej „archu záchrany, ktorá sa plaví na vlnách dejín, maják, ktorý osvetľuje noci tohto sveta“.dodáva, prekladateľ a zároveň šéfredaktor vydavateľstva Ikar.Knihaje doplnená o fotografie z kľúčových momentov života nového pápeža.Novinár a vatikanista, vyštudoval sociálnu komunikáciu, bol redaktorom denníka, šéfredaktorom časopisova zástupcom riaditeľa časopisu. Expert na otázky vzťahu viery a vedy (zázraky, relikvie, nadprirodzené javy).Odborne spolupracoval na množstve publikácií, televíznych a rozhlasových relácií, je autorom mnohých odborných publikácií, biografií a rozhovorov, ktoré boli preložené do šestnástich jazykov.Vo vydavateľstve Salani mu vyšli publikácie(s otcom Liviom Fanzagom, 2014),(2016) a(2018).Z taliančiny preložil Marcel Melicher.