Správa ciest: Dopravu môže vo viacerých oblastiach komplikovať hmla

Bratislava 19. novembra (TASR) - Dopravu môže v utorok ráno vo viacerých oblastiach komplikovať hmla. Na hmlu s dohľadnosťou do 50 metrov si musia vodiči dávať pozor v lokalite Medzilaborce. Hmla s dohľadnosťou do 100 metrov sa zase môže vyskytovať v lokalitách Nižná Šebastová, Holčíkovce a Hanušovce nad Topľou. Upozornila na to Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.



Horské priechody na Slovensku sú zjazdné. Povrch vozoviek je vlhký až mokrý. Na horských priechodoch Javorník, Fačkov, Oravská Lesná, Huty, Vernár a Podspády sa miestami nachádza čerstvý až kašovitý sneh. Zjazdné sú aj všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR. Povrch vozoviek je vlhký až mokrý.



Rovnako sú zjazdné aj cesty prvej až tretej triedy. Povrch vozoviek je vlhký až mokrý. "V hornatejších oblastiach Slovenska je miestami čerstvý až utlačený sneh do jedného až troch centimetrov. Na úseku cesty II/537 Podbanské - Tatranská Polianka je miestami čerstvý sneh do štyroch až piatich centimetrov," dodali cestári.