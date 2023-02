Správa ciest Košického kraja zakúpi plošinu na kontrolu mostov

Košice 19. februára (TASR) - Správa ciest Košického samosprávneho kraja (SC KSK) zakúpi plošinu pre prehliadku mostov za 515.000 eur bez DPH. Dodávateľom na základe verejného obstarávania je podľa zverejnenej zmluvy spoločnosť Rothlehner pracovné plošiny.



Ide o mostnú kontrolnú lávku na podvozku pre potreby výkonu hlavných prehliadok a údržbu mostov. SC KSK poukazuje na to, že v správe má celkovo 658 mostov. "Okrem bežnej údržby, opráv a rekonštrukcií je potrebné vykonávať aj pravidelné prehliadky. Pre výkon prehliadky mosta je nutné most kompletne preskúmať a z uvedeného dôvodu je potrebné k tejto činnosti aj zabezpečenie plošiny," uviedol pre TASR hovorca KSK Michal Hudák.



Správa ciest sa rozhodla zakúpiť plošinu, ako uvádza, po negatívnych skúsenostiach s možnosťou prenájmu plošiny na viac týždňov pre prípad nielen kontroly, ale aj samotnej opravy a údržby mostov. Cena denného prenájmu sa v uplynulom období podľa kraja pohybovala na úrovni 1000 - 1700 eur na deň. "Na Slovensku je možnosť komerčne si prenajať plošinu na jeden deň od Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS), avšak iba na prehliadky mostov. NDS výslovne zakazuje používať plošinu na stavebné práce. Na dopyt po službe prenájmu plošiny vrátane možnosti jej využitia aj na stavebné práce zareagoval jeden jediný subjekt za spomenuté ceny. Spoločnosť bola navyše z Českej republiky," priblížil Hudák. Problém s plošinou mal naposledy vzniknúť 28. januára, keď si ju SC KSK nedokázala prenajať ku statickej zaťažovacej skúške mosta pri obci Sirník v okrese Trebišov, a to zo Slovenska ani z Českej republiky.



Predávajúci má podľa zmluvy dodať plošinu do 16 mesiacov, súčasťou je záručný a pozáručný servis a zaškolenie obsluhy. "Ide o nové nepoužívané zariadenie, ktoré sa momentálne vyrába. Plošina bude uskladnená pravdepodobne v priestoroch krajskej správy ciest v Moldave nad Bodvou alebo v Čani," dodal hovorca. Kraj vidí aj možnosť komerčného prenájmu plošiny počas dní, keď ju nebude využívať.