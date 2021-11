Správa ciest upozorňuje na hmlu v lokalitách Pezinok a Štós

Bratislava 29. novembra (TASR) - Hmla s dohľadnosťou do 100 metrov sa vyskytuje v Pezinku a v obci Štós v okrese Košice-okolie. Vodičov na to upozorňuje Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.



Všetky sledované úseky diaľnic a rýchlostných ciest, ako aj cesty I., II. a III. triedy na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. Na cestách I., II. a III. je miestami v hornatejších oblastiach stredného a východného Slovenska pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého alebo utlačeného snehu do troch centimetrov.



Horské priechody (HP) na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je vlhký až mokrý okrem HP Donovaly, Šturec, Čertovica, Vrchslatina, Podspády a Huty, kde sa na vozovkách nachádza vrstva čerstvého až kašovitého snehu do dvoch centimetrov. "Snehové reťaze pre všetky vozidlá sú nutné na ceste II/584 Srdiečko - Bystrá," upozornili cestári.