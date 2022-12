Správa ciest upozorňuje na hmlu v okolí Švábovskej stráne a Iliašoviec

Bratislava 30. decembra (TASR) - Hmla s dohľadnosťou do 50 metrov sa tvorí v okolí Švábovskej stráne v okrese Poprad a do 100 metrov v okolí Iliašoviec v okrese Spišská Nová Ves. Vodičov na to upozorňuje Slovenská správa ciest (SSC) na webe zjazdnost.sk



Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty, ako aj cesty prvej, druhej a tretej triedy na území SR sú podľa SSC zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až vlhký.



"Na úsekoch ciest II/578 Skalka - Kremnica, I/67 odb. Dedinky - Ostrá Skala, III/535 odb. Dobšiná - Palcmanská Maša, II/549 Úhornianske sedlo - Krásnohorské Podhradie sa miestami nachádza zľadovatený sneh hrúbky jeden až dva centimetre," upozorňujú cestári.



Horské priechody (HP) na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až vlhký.