Správa ciest: Vo viacerých regiónoch znižuje dohľadnosť sneženie
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu pred tvorbou snehových jazykov a závejov na juhozápadnom Slovensku, s platnosťou do 14.00 h.
Autor TASR
Bratislava 23. novembra (TASR) - So silným snežením s dohľadnosťou do 100 m musia rátať vodiči v okolí Vlčkoviec, Nitry, Skalitého, Liptovského Mikuláša, Východnej, Popradu, Jablonova, Širokého, Košíc a Kechneca. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC).
Na svojom webe zjazdnost.sk tiež varuje pred tvorbou snehových jazykov a závejov na úsekoch ciest Telgárt - Besník, Baška - Bukovec a Budimír - Družstevná pri Hornáde.
Stellacentrum oznamuje, že Chmeľovský kopec čiastočne blokujú popadané stromy. „Dopravu tam riadia policajti,“ uvádza. Upozorňuje tiež, že na horskom priechode Zbojská je poľadovica, pripomína aj to, že horské priechody Donovaly, Príslop, Vernár, Dobšiná a Šútovce i úsek Muráň - Červená skala sú uzavreté pre nákladnú dopravu.
