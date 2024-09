Správna komunikácia je dôležitá pri ľuďoch uvažujúcich nad samovraždou

Bratislava 15. septembra (TASR) - S ľuďmi, ktorí uvažujú o ukončení života, treba správne komunikovať. Varovné signály je dôležité brať vážne. Zľahčovaniu a posudzovaniu sa treba vyhnúť. Apelovali na to odborníci z Ligy za duševné zdravie (LDZ).



"Snažte sa ohrozeného počúvať, snažte sa, aby hovoril o svojom probléme, buďte chápavý. Vyjadrite mu svoju snahu pomôcť pri riešení problému. Prediskutujte s ním iné možnosti riešenia, ako je samovražda. Pri podozrení na samovraždu sa priamo pýtajte na samovražedné myšlienky, a ak sú prítomné, aj na konkrétne plány na jej uskutočnenie. Z blízkosti človeka ohrozeného samovraždou odstráňte možné prostriedky na uskutočnenie," odporučili.



Pri ľuďoch so samovražednými myšlienkami sa treba vyhnúť zľahčovaniu či ignorovaniu. "Nedávajte im falošné ubezpečenia. Nesľubujte im, že zachováte tajomstvo o ich samovražedných úmysloch," pripomenula liga. Vyvarovať sa podľa nej treba tiež fráze "všetko bude zase v poriadku". "Aj keď to môže byť dobre myslené, táto fráza môže zľahčiť situáciu a dávať najavo, že jeho pocity nie sú dostatočne vážne," dodala.



Odborníci ľuďom zdôraznili, aby sa v prípade potreby nebáli zasiahnuť. "Ak máte pocit, že osoba je v bezprostrednom nebezpečenstve, neváhajte konať. Môže to znamenať zavolať pomoc, linku dôvery, alebo ju sprevádzať k odborníkovi. Človek v kríze nemusí byť schopný sám vyhľadať pomoc," ozrejmili. Pripomenuli, že ich linka dôvery Nezábudka funguje na čísle 0800 800 566.