Správy TASR - 5.45: Stručný prehľad najdôležitejších udalostí

Na snímke predseda vlády SR odborníkov Ľudovít Ódor odchádza po hlasovaní o vyslovení dôvery vláde SR na 94. schôdzi NRSR v Bratislave 15. júna 2023. Foto: TASR Jaroslav Novák

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Grossi v Kyjeve. Foto: TASR/AP

Bratislava 16. júna (TASR) - Stručný prehľad najdôležitejších správ zo servisov TASR v piatok 16. júna 2023 - 5.45 h. Vláda Ľudovíta Ódora nezískala dôveru parlamentu. S obmedzenými kompetenciami bude vládnuť až do zostavenia nového kabinetu po predčasných parlamentných voľbách v septembri. Po nevyslovení dôvery v parlamente ju včera popoludní odvolala a zároveň poverila prezidentka Zuzana Čaputová.- O tom, či bude musieť vláda premiéra Ľudovíta Ódora predložiť návrh rozpočtu na budúci rok už do konca augusta, rozhodnú poslanci v závere aktuálnej schôdze Národnej rady. Avizoval to predseda parlamentu Boris Kollár. Právo vykonať platbu za nákup tovarov a poskytnutie služieb v hotovosti bude súčasťou slovenskej Ústavy. Vyplýva to z ústavného zákona, ktorý včera schválila Národná rada.- Poslanci Národnej rady opätovne odmietli návrh na 500-eurovú odmenu pre voličov za účasť v tohtoročných parlamentných voľbách.- Na Slovensku sa nezavedie inštitút životného partnerstva pre páry rôzneho i rovnakého pohlavia. Návrh zákona z dielne poslancov SaS neposunula Národná rada SR do druhého čítania.- Ak by sa voľby do Národnej rady SR konali začiatkom júna, vyhrala by ich strana Smer-SD so ziskom 19 percent hlasov. Nasledovali by Hlas-SD (17,2 percenta) a Progresívne Slovensko (14,4 percenta). Vyplýva to z prieskumu agentúry Ako pre televíziu Joj. Štvrtá v poradí by skončila SaS so ziskom 7,8 percenta, nasledovalo by OĽANO a priatelia so 7,1 percenta a Republika (7 percent). Do parlamentu by sa dostalo aj KDH (6,5 percenta) a Sme rodina (6,2 percenta).- Slováci nebudú mať zatiaľ drahšie energie. Vláda odborníkov ráta s pokračovaním memoranda so Slovenskými elektrárňami. V diskusnej relácii v televízii JOJ to povedal premiér Ľudovít Ódor.- Štát pre veľký záujem o obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov zvyšuje rozpočet z eurofondov o 60 miliónov eur. O voľbu poštou zo zahraničia požiadalo v prvých dňoch približne 4000 voličov. Žiadosť je možné podať elektronicky alebo listinne. Na Ministerstvo vnútra SR musí byť doručená najneskôr 9. augusta.- Slovensko je v najnovšej správe Skupiny štátov proti korupcii medzi členskými krajinami Rady Európy s najvyšším podielom neimplementovaných odporúčaní týkajúcich sa boja proti korupcii v parlamente.- Rusko oznámilo, že v septembri usporiada miestne voľby v štyroch ukrajinských oblastiach, ktoré vlani vyhlásilo za anektované. Ukrajina práve vedie protiofenzívu zameranú na opätovné dobytie týchto svojich území. Šéf Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu Rafael Grossi vyhlásil, že bezpečnostná situácia v Záporožskej atómovej elektrárni na juhu Ukrajiny bola po poškodení Kachovskej vodnej nádrže vážna, no napokon sa ju podarilo stabilizovať.- Vyše dva milióny detí boli od začiatku vojny nútené ujsť z Ukrajiny. Ďalší milión detí bol vysídlený v rámci Ukrajiny. Vyplýva zo správy UNICEF-u.- Poľsko plánuje uskutočniť celoštátne referendum o zmene pravidiel migračnej a azylovej politiky, na ktorej sa dohodli ministri vnútra členských krajín Európskej únie.- Slovenské tenistky Viktória Hrunčáková a Tereza Mihalíková postúpili do semifinále štvorhry na turnaji WTA v holandskom Hertogenboschi.- Slovenským basketbalistkám nevyšiel vstup do bojov na majstrovstvách Európy. V slovinskej Ľubľane prehrali v prvom dueli základnej D-skupiny s Maďarskom 67:89. Dnes večer ich čaká stretnutie s obhajcom titulu Srbskom.