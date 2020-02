V odbore počítačové systémy sa budú môcť duálne vzdelávať žiaci SPŠE

Košice 1. februára (TASR) - Duálne vzdelávanie na východe Slovenska pripravuje diplomovaných špecialistov na trh práce. Svoju budúcnosť v IT môžu mladí ľudia začať aj v budúcom školskom roku 2020/2021. Riaditeľ Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej (SPŠE) v Košiciach Štefan Krištín informoval, že prihlasovanie v odbore počítačové systémy je spustené.



Práca v IT firme je podľa neho lákavá z hľadiska perspektívy, platového ohodnotenia, firemných benefitov aj profesionálneho rastu. Maturanti môžu už teraz vyriešiť otázku svojej budúcnosti prihlásením sa na duálne štúdium v SPŠE a v T-Systems Slovakia. Bezplatné trojročné vyššie odborné štúdium sa koná v priestoroch školy a firmy. Štúdium sa zameriava predovšetkým na prax, v pomere 70/30. Platená prax je v reálnych firemných tímoch. Po úspešnom ukončení štúdia absolvent získa titul diplomovaný špecialista (DiS) a má garantované pracovné miesto vo firme.



Až do 31. mája je spustené prihlasovanie na ďalší školský rok, prijatých bude dohromady 30 uchádzačov. „Trojročné duálne pomaturitné vyššie odborné štúdium je určené pre absolventov stredných odborných škôl alebo gymnázií. Dôležitou podmienkou na prijatie je ukončené stredoškolské štúdium s úspešne vykonanou maturitnou skúškou, ktorá nie je staršia ako päť rokov,” vysvetľuje Krištín. Uchádzač musí zvládnuť osobný pohovor, ktorý overí motiváciu študovať IT, znalosti anglického jazyka a komunikácie. Súčasťou pohovoru je aj test zo základnej orientácie v oblasti informačno-komunikačných technológií.



Pomaturitný študijný odbor počítačové systémy funguje v Košiciach od roku 2013. Doposiaľ ho absolvovalo 84 mladých ľudí a v súčasnosti pripravuje ďalších 80. V T-Systems Slovakia pracuje 74 absolventov na pozíciách, ako správcovia sietí, databáz a aplikácií, programátori či projektoví manažéri. Traja absolventi profesionálne vyrástli až na inžinierske pozície, takmer 30 ďalších sa uplatnilo na vyšších pozíciách. „Myslím si, že duál je skvelou voľbou pre všetkých, ktorí si chcú otvoriť dvere do IT sveta. Veľkým plusom je prístup školiacich, ktorí sa k nám správajú ako k rovnocenným hráčom, všetko zrozumiteľne vysvetlia a sú ochotní pomôcť. Duál ponúka možnosť osobnostného aj kariérneho rastu, ukazuje nám, ako si udržať motiváciu, ktorým smerom sa ďalej vybrať,” hodnotí študentka 2. ročníka Lucia Magočová.