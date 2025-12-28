< sekcia Import
SR spĺňa emisné stropy pre rok 2030 pre znečisťujúce látky
Autor TASR
Bratislava 28. decembra (TASR) - Slovensko spĺňa emisné stropy pre rok 2030 pre každú znečisťujúcu látku okrem emisií amoniaku. Problém s emisiami PM2,5 sa však presunul z veľkých na malé a slabo regulované zdroje znečisťovania. Vyplýva to z komentára „Mikro častice, mega problémy!“, ktorý vypracoval Inštitút environmentálnej politiky (IEP) Ministerstva životného prostredia SR.
Domácnosti sú podľa IEP regulované len čiastočne. „Problémom domácností je využívanie dreva, ktoré tvorí 80 percent množstva obstaraného paliva v domácnostiach, ktoré nie sú vykurované plynom. Vo výsledku sú tak emisie z domáceho vykurovania slabo regulované a zodpovedné za väčšinu emisií PM2,5,“ priblížili analytici.
Pripomenuli, že od roku 2030 sa v EÚ sprísnia limity kvality ovzdušia. Znížia sa povolené ročné koncentrácie viacerých znečisťujúcich látok vrátane PM2,5 a PM10. Zároveň sa obmedzí počet dní a hodín, kedy môžu byť limity prekročené. „Ak by sa nové limity podarilo plniť, mohli by sme každoročne predísť 1600 predčasným úmrtiam, čo je o polovicu menej než dnes,“ podotkli analytici.
Na dosiahnutie plnenia limitov je potrebné znížiť priemerné koncentrácie PM2,5 o tri až 12 mikrogramov na kubický meter. Najväčšie znečistenie vykazujú lokality Plášťovce, Veľká Ida, Jelšava a väčšina veľkých miest. „Slovensko zaostáva za ostatnými krajinami v relevantných ukazovateľoch - koncentrácii v roku 2023 a priemernom medziročnom poklese koncentrácie. Z toho vyplýva, že na splnenie limitov bude v porovnaní s ostatnými krajinami potrebovať viac času alebo ambicióznejšie opatrenia,“ skonštatoval IEP. Tvrdí, že nový ročný limit pre PM2,5 by v priemere za roky 2021 až 2024 splnili stanice Stará Lesná a Kolonické sedlo.
Inštitút poukázal na to, že vysoké krátkodobé koncentrácie nemusia znamenať porušenie legislatívy, a to pre prírodné zdroje častíc. Koncentrácie PM2,5 prekračujú limit aj v lete. Zdrojom PM je vtedy často prašnosť z polí a ciest, požiare, saharský prach či iné prírodné zdroje. Príspevok prírodných zdrojov legislatíva umožňuje z celkových koncentrácií odpočítať a následne hodnotiť prekročenie limitu, poznamenali analytici.
Pri PM10 je podľa nich situácia relatívne priaznivá. Takmer polovica staníc spĺňa navrhovaný limit 20 mikrogramov na kubický meter alebo sa od neho odchyľuje o desať až 20 percent. Medzi dlhodobo problémové sú lokality ako Veľká Ida, Jelšava a Plášťovce. „Pri PM2,5 je obraz podstatne horší. Len deväť zo 47 staníc je blízko limitu desať mikrogramov na kubický meter, do 20 percent. Väčšina, 31 staníc, je nad limitom výraznejšie v rozsahu približne plus 25 až plus 70 percent,“ uviedol IEP. Doplnil, že štyri stanice prekračujú limit dvojnásobne. Opäť ide o lokality ako Plášťovce, Jelšava, Veľká Ida a Žarnovica.
Problém nepredstavuje podľa IEP oxid dusičitý (NO2), ktorý je zdravotne rizikový. Nový limit pre túto látku by nesplnilo sedem lokalít, a to Prešov, Bratislava či Trnava. Vysoké koncentrácie NO2 sa vyskytujú najmä pri cestách, mimo ciest sú hodnoty menšie.
Analytici považujú za problém koncentrácie benzo(a)pyrénu. Jeho limity sa prekračujú najmä v oblastiach, kde sa vykuruje pomocou tuhých palív.
