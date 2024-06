Srbi chcú proti Slovincom bodovať naplno

štvrtok 20. júna, 15.00 h



C-skupina, 2. kolo /Alianz aréna, Mníchov/



Srbsko - Slovinsko



Rozhodcovia: István Kovács - Vasile Marinescu, Ovidiu Artene (všetci Rum.)







Predpokladané zostavy:



Srbsko: Rajkovič – Veljkovič, Milenkovič, Pavlovič – Živkovič, S. Milinkovič-Savič, Ilič, Tadič, Lukič – Vlahovič, Mitrovič



Slovinsko: Oblak – Karničnik, Drkusič, Bijol, Janža – . Verbič, Gnezda Čerin, Elšnik, Mlakar – Šporar, Šeško





Mníchov 19. júna (TASR) - Srbskí futbalisti chcú v druhom vystúpení v C-skupine na ME 2024 proti Slovinsku bodovať naplno a posilniť si šance na postup do osemfinále. V úvodnom dueli podľahli favorizovanému Anglicku 0:1. Slovinci by vo štvrtok v mníchovskej Alianz aréne radi nadviazali na výkon z druhého polčasu súboja proti Dánsku, ktorý sa skončil remízou 1:1.Srbi boli proti Angličanom blízko k cennému bodu a najmä po príchode skúseného Dušana Tadiča predviedli proti finalistovi predošlých ME viacero sľubných akcií, nedokázali však odpovedať na gól Judea Bellinghama.zdôraznil v rozhovore pre oficiálnu webovú stránku šampionátu obranca Fiorentiny Nikola Milenkovič.Podľa jeho slov vôbec nezáleží na tom, že úvodný výkop stretnutia je na programe už o 15.00 h.Srbom bude chýbať krídelník Filip Kostič, ktorý si proti Angličanom zranil koleno a šampionát sa pre neho predčasne skončil.Slovinci predviedli v ouvertúre proti Dánsku dva diametrálne odlišné polčasy. Po zmene strán sa proti semifinalistovi ME 2020 výrazne zlepšili a napokon dosiahli remízu.zdôraznil slovinský stredopoliar Adam Gnezda Čerin.Oba tímy doposiaľ odohrali osem vzájomných duelov a až šesť z nich prinieslo nerozhodný výsledok. V doposiaľ poslednom na štadióne Stožice v júni 2022 viedli Srbi 2:0 po góloch Andriju Živkoviča a Aleksandra Mitroviča. Slovinci však dokázali vyrovnať vďaka presným zásahom Gnezdu Čerina a Benjamina Šeška.