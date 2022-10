Srbskí vedci nazvali novonájdeného chrobáka podľa Djokoviča

Belehrad 11. októbra (TASR) - Srbskí vedci pomenovali novonájdeného chrobáka podľa tenistu Novaka Djokoviča. Duvalius dokovici je podobne ako on obdarený rýchlosťou, silou, pružnosťou, odolnosťou a schopnosťou prežiť v ťažkom prostredí, tvrdia srbskí vedci. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Chrobáka, ktorý patrí do rodu behúnikov (Duvalius), objavili pred niekoľkými rokmi v podzemnej jame v západnom Srbsku. "Navrhol som pomenovať nový druh podľa Djokoviča," povedal biológ Nikola Vesovič. "Je to muž, ktorý pre túto krajinu urobil veľa. Cítime nutkanie, aby sme sa mu odvďačili spôsobom, akým môžeme."



Tento víkend vyhral 35-ročný Djokovič, ktorý získal 21 grandslamových trofejí, na turnaji v Astane jubilejný 90. titul v kariére, keď v júli získal siedmy wimbledonský titul.