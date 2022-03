Srdce na dlani získalo 10 jednotlivcov a 11 kolektívov dobrovoľníkov

Košice 30. marca (TASR) – Ocenenie Srdce na dlani za dobrovoľnícke aktivity v Košickom kraji získalo desať jednotlivcov a 11 kolektívov. Za roky 2020 a 2021 si ho prevzali na utorkovej (29. 3.) slávnosti v Košiciach. Krajských dobrovoľníkov ocenili Košický samosprávny kraj (KSK) a Dobrovoľnícke centrum Košického kraja (DCKK).



Ocenenie Srdce na dlani je venované ľuďom, ktorí svoj čas dobrovoľne a bez nároku na honorár venujú prospešným aktivitám, informoval KSK. Ide o kategórie, ako dlhodobá dobrovoľnícka pomoc, dobrovoľníctvo v oblasti rozvoja komunity a občianskej spoločnosti, pomoc v sociálnej oblasti, v prospech životného prostredia, v oblasti kultúry, vzdelávania či v kategórii koordinátor dobrovoľníkov. Vzhľadom na protipandemické opatrenia sa vlani slávnostné odovzdávanie neuskutočnilo, ceny preto putovali dobrovoľníkom aj za rok 2020.



Ceny v v priestoroch Východoslovenského múzea odovzdal predseda KSK Rastislav Trnka, ktorý pripomenul, že dobrovoľníci prejavujú ľudskosť pri pomoci ľuďom v núdzi, vylúčeným komunitám, v čase pandémie aj aktuálne vo vzťahu k vojnovým utečencom. V kraji sa osobitne podpísali pod množstvo vodozádržných opatrení a zelených projektov. „Zaslúžia si poďakovanie, pretože z východu robia lepšie miesto pre život. Verím, že budú skvelou motiváciou pre ďalších východniarov bez ohľadu na vek či profesiu, dobrovoľníkov potrebujeme v každej dobe,“ uviedol Trnka.



Laureátov pomohla kraju nájsť verejnosť prostredníctvom on-line formulára na stránke srdcenadlani.sk. O návrhoch následne rozhodla odborná komisia.



"Pomáhať nezištne a vo voľnom čase, to je dobrovoľníctvo. Aj napriek tomu, že každý z nás má svoje starosti aj horšie dni, dobrovoľníctvo nás vždy nabije novou energiou a radosťou. Často nás zabolí stav prírody či kultúry, ktorej sa snažíme pomôcť, no ešte častejšie sa stretávame s rôznymi osudmi ľudí. Vtedy najviac pomôže milé slovo a pochopenie, verte, každý z nás je schopný robiť veľké veci. Radi privítame každého, kto cíti potrebu robiť niečo navyše a vyjde zo svojich zabehnutých koľají," skonštatovala predsedníčka DCKK Miroslava Langerová.



Krajské ocenenia Srdce na dlani v jednotlivých kategóriách získali kolektívy - Občianske združenie (OZ) Zodpovední občania mesta Veľké Kapušany, OZ AlterNativa, Dobrovoľnícky krúžok pri Gymnáziu Pavla Horova v Michalovciach, OZ Kráčaj za šťastím, Základná škola Pribinova v Trebišove, Infolinka KSK k očkovaniu proti COVID-19, Lemur, Lend and hand – Podaj pomocnú ruku, Misia 1000, Usmej sa na mňa a Stredná odborná škola (SOŠ) beaty služieb v Košiciach. Z jednotlivcov sú to Andrea Dantsisová, Nikola Fejková, Ondrej Gábor, Petra Tažíková, Natália Vince, Mária Mihálová, Zita Maťušová, Adriana Čurajová, Tatiana Sedláková a Oľga Zirsnáková.