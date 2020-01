SRDCOM DOMA: O voľbu zo zahraničia zatiaľ požiadalo 50-tisíc Slovákov

Bratislava 8. januára (TABLET.TV) – Podľa odhadov sa voľba zo zahraničia týka približne 350-tisíc ľudí, ktorí sa za hranicami Slovenska zdržiavajú dlhodobo a ďalších tisícok tých, ktorí sú v zahraničí iba krátkodobo. V súvislosti s blížiacimi sa parlamentnými voľbami do súčasnosti evidujeme asi 50-tisíc žiadostí o voľbu zo zahraničia. Na TABLET.TV to uviedol podpredseda občianskeho združenia Srdcom doma Lukáš Reich.



"O voľbu zo zahraničia zatiaľ požiadalo 50-tisíc slovenských občanov. V predošlých voľbách to bolo 22-tisíc. Záujem o voľbu zo zahraničia sa teda, môžeme konštatovať, zdvojnásobil, no naším cieľom je, aby to bol minimálne trojnásobok," uviedol Reich.



Hlavným cieľom združenia Srdcom doma je podporiť demokraciu a rovnako aj volebnú účasť. "Najväčším základom demokracie je voľba. Aj preto sme toto združenie založili, aby sme presadili zmenu volebného zákona," vysvetľuje. "Je veľmi dôležité, aby sme ľudí motivovali k tomu, aby sa na voľbách zúčastnili. V súčasnosti je veľa politických strán na hranici zvoliteľnosti a sú to aj práve hlasy Slovákov žijúcich za hranicami našej krajiny, ktoré môžu zavážiť a rozhodnúť o volebnom výsledku," uvádza Reich.



Občania Slovenskej republiky majú vďaka internetovej aplikácii na webovom sídle Srdcom doma uľahčenú možnosť, ako požiadať o voľbu poštou zo zahraničia alebo o hlasovací preukaz pre voľbu na území SR, mimo trvalého bydliska. V prípade podania online žiadosti o voľbu poštou zo zahraničia tak môžu urobiť do 10. januára.



Občianske združenie Srdcom doma bolo registrované na Slovensku v roku 2017. Jeho cieľom je rozšíriť možnosť voľby zo zahraničia nielen na parlamentné voľby, ale aj na prezidentské voľby či eurovoľby.



