Cesty sú zjazdné, vodičov môže niekde prekvapiť malá vrstva snehu

Bratislava 1. januára (TASR) - Všetky horské priechody (HP), diaľnice, rýchlostné cesty a cesty prvej až tretej triedy sú zjazdné. Niekde sa nachádza malá vrstva kašovitého, utlačeného alebo zľadovateného snehu. Vodičov o tom informuje Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.



Povrch sledovaných úsekov diaľnic a rýchlostných ciest na území SR je suchý až mokrý. V hornatejších oblastiach stredného a východného Slovenska sa na cestách prvej až tretej triedy môže nachádzať vrstva kašovitého alebo utlačeného snehu do troch, miestami do štyroch centimetrov.



Na niektorých úsekoch ciest v lokalitách Milhosť, Skalité (štátna hranica s Poľskom), Čadečka a Púchov sa vyskytuje hmla s viditeľnosťou do 100 metrov.



Povrch vozoviek na horských priechodoch je vlhký až mokrý. "Okrem HP Dobšiná, Grajnár a Herlianske Sedlo, kde sa miestami nachádza kašovitý alebo utlačený sneh hrúbky od jedného do dvoch centimetrov," spresnili s tým, že na HP Vrchslatina a Huty je sneh zľadovatený.