OPATRNE: Na horskom priechode Besník sa tvoria snehové jazyky

Bratislava 22. januára (TASR) - Na ceste I/66 horský priechod (HP) Besník sa tvoria snehové jazyky. Na HP Vrchslatina si treba dávať pozor na poľadovicu. Slovenská správa ciest (SSC) o tom informovala na svojom webe zjazdnost.sk.



SSC uviedla, že v oblasti Fiľakova, Lučenca a Poltára obmedzuje hmla dohľadnosť do 100 metrov a v oblasti Tornale do 50 metrov. Cesta II/531 v okrese Brezno je uzavretá pre kamióny. Na ceste II/584 Srdiečko - Bystrá sú nutné snehové reťaze pre všetky vozidlá.



"Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až vlhký," priblížila SSC. Cesty I., II. a III. triedy sú podľa SSC zjazdné s tým, že povrch vozoviek je prevažne suchý až mokrý. HP sú zjazdné tiež. Na HP Besník, Grajnár, Huty, Oravská Lesná a Súľová treba rátať s kašovitým alebo utlačeným snehom hrubým do jedného centimetra. Na HP Dobšiná je miestami zľadovatený sneh hrubý do jedného centimetra.



V hornatejších oblastiach sa podľa SSC na vozovkách miestami nachádza čerstvý, kašovitý, utlačený až zľadovatený sneh hrubý jeden až tri centimetre.