SSC: Na niektorých horských priechodoch je kašovitý až utlačený sneh

Bratislava 9. decembra (TASR) - Na niektorých horských priechodoch je kašovitý až utlačený sneh hrúbky jeden až dva centimetre. Na horskom priechode Čertovica je na ceste štyri- až päťcentimetrový sneh. Upozorňuje na to Slovenská správa ciest (SSC).



Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty, aj cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až mokrý. Horské priechody sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až mokrý, okrem horských priechodov Huty, Vrchslatina, Besník, Príslop, Šturec, Javorník, Chorepa, Súľová, Grajnár, Donovaly, Makov a Vernár, kde je na vozovke čerstvý, kašovitý až utlačený sneh.



Na rýchlostnej ceste R1 v úseku Banská Bystrica Sever - Banská Bystrica Východ je na vozovke miestami kašovitý sneh hrúbky dva centimetre. V okresoch Kežmarok a Stará Ľubovňa sa miestami na cestách nižších kategórií nachádza zľadovatený sneh do jedného centimetra.



V hornatejších oblastiach sa na povrchu vozoviek miestami nachádza vrstva kašovitého až utlačeného snehu od jedného do dvoch centimetrov, ojedinele štyroch až piatich centimetrov. Na ceste v úseku Srdiečko - Bystrá je päť až desať centimetrov snehu, pre vozidlá nad desať metrov je úsek cesty zjazdný len so snehovými reťazami.



SSC upozorňuje vodičov na zľadovatený sneh na cestách III. triedy v oblasti Spišskej Starej Vsi a Haligoviec a na cestách Spišská Belá - Spišská Stará Ves a Hniezdne - Červený Kláštor. Silný dážď obmedzuje dohľadnosť do 100 metrov na diaľnici D2 v oblasti Bratislavy, Lozorna, Závodu a Jaroviec a sneženie v oblasti Trstená.



Horský priechod Herlianske sedlo a cesta v úseku Úhornianske sedlo - Krásnohorské Podhradie sú uzavreté pre všetku dopravu. Horské priechody Šútovce a Fačkov sú uzavreté pre vozidlá nad desať metrov dĺžky a horský priechod Príslop pre vozidlá nad 12 metrov dĺžky.