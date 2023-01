V oblasti Malaciek padá mrznúce mrholenie, pozor na poľadovicu

Bratislava 26. januára (TASR) - V oblasti Malaciek padá vo štvrtok ráno mrznúce mrholenie, v tejto lokalite sa môže vytvárať poľadovica. Upozorňuje na to Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnosť.sk. Poľadovica sa nachádza aj na ceste II/543 Hniezdne - Lysá nad Dunajcom.



Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné. Povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, miestami suchý.



Cesty prvej, druhej a tretej triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, na východe zväčša suchý. Miestami, hlavne na vyššie položených miestach na Slovensku, sa na vozovkách nachádza vrstva kašovitého alebo utlačeného snehu od jedného do troch centimetrov. Na úseku cesty II/578 Skalka - Kremnica je utlačený sneh od piatich do desiatich centimetrov.



Horské priechody na území Slovenska sú prevažne zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. Na horských priechodoch Fačkov, Štós, Dobšiná, Herlianske Sedlo, Súľová a Grajnár je na povrchu vozovky kašovitý alebo utlačený sneh do dvoch centimetrov, na horskom priechode Vrchslatina je zľadovatený sneh do dvoch centimetrov.