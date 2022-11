SSC: Vodiči by si mali dať pozor na hmlu vo viacerých lokalitách

Bratislava 26. novembra (TASR) - Vodiči by si mali dať v sobotu ráno pozor na hmlu na viacerých miestach Slovenska. V lokalite Štúrovo sa vyskytuje hmla s dohľadnosťou do 50 metrov. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.



Hmla s dohľadnosťou do 100 metrov je v lokalitách Žiar nad Hronom, Myjava, Nové Zámky, Slovenské Kľačany, Čebovce a Veľký Krtíš.



SSC informuje, že všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až vlhký.



Cesty prvej, druhej a tretej triedy sú zjazdné. Povrch vozoviek je prevažne suchý až vlhký, ojedinele mokrý.



Horské priechody sú zjazdné a povrch vozoviek je prevažne suchý až mokrý.