Starecká demencia postihuje psy a mačky, dá sa jej pomôcť prevenciou

Bratislava 28. októbra (TASR) - Starecká demencia postihuje okrem ľudí aj psy a mačky. Zvieratám sa dá pomôcť dobre nastavenou prevenciou. Poukázal na to zverolekár Leoš Železný z veterinárnej online poradne MojaLekáreň.sk.



Demencia ako súčasť starnutia psov a mačiek podľa neho postihuje až tretinu všetkých zvieracích seniorov. "Demencia u starnúcich domácich zvierat nie je nič výnimočné, okrem kvalitnej stravy pomôže aj to, keď budeme našimi štvornohým priateľom pravidelné zamestnávať mozog. Kreatívne hry a agility dlhodobo prospievajú ich mentálnemu zdraviu, a to aj ako prevencia," povedal Železný.



Upozornil, že mentálne zdravie starších zvierat ovplyvňuje aj prostredie, v ktorom žijú. "Je dokázané, že napríklad hádky v rodine často vedú k nechutenstvu, u psychicky citlivých jedincov niekedy až k zvracaniu," ozrejmil zverolekár s tým, že tak vzniká depresia, ktorá pôsobí na zvieratá. "Niekedy sa môžu začať zvieratá správať nevrlo až agresívne, môže to tiež urýchliť nástup potenciálnej demencie," dodal.



Aj u zvierat je podľa odborníka dôležitou ochranou pred chorobami prevencia. Okrem kvalitnej stravy a životnej pohody je dôležité i pravidelné cvičenie, schovávanie maškŕt a iné kreatívne hry. "Jedným z prejavov starnutia sú tiež poruchy s interakciou. Pes sa začne chovať v normálnych situáciách trochu inak, niekedy môže byť až dezorientovaný. Tomu sa dá predchádzať práve tým, že budeme pravidelne zamestnávať jeho mozog," vysvetlil Železný.