Starnutím sa zväčšujú uši aj nos, nie je to však dané rastom tkaniva

New York 29. decembra (TASR) – Ľuďom sa počas starnutia zväčšujú uši aj nos. Nie je to však dané rastom nového tkaniva, ale samotným procesom starnutia. TASR informuje na základe správy servera Live Science.



Pri pohľade na staré fotky svojich starých rodičov si často všimneme, ako sa im zmenili črty tváre. Nie je to však iba vráskami a povädnutou tvárou, ale aj väčším nosom či ušami.



Nos a uši dosahujú svoju plnohodnotnú veľkosť medzi 20. a 30. rokom života človeka, uvádza pre Live Science bývalý prezident Americkej spoločnosti plastických chirurgov Dr. Alan Matarasso a dodáva, že väčšinu zmien tvaru nosa a uší po adolescencii potom už spôsobuje starnutie.



Najväčšou časť tkaniva nosa a uší tvorí chrupavka (v medicíne nazývaná aj chrupka), tuhé pružné tkanivo slúžiace aj ako výstelka kĺbov. Tvoria ju špecializované bunky zvané chondrocyty pospájané skleroproteínmi, ako je kolagén a elastín, ktoré sú základnou zložkou spojivových tkanív. Ako ľudské telo starne, produkuje čoraz menej kolagénu a elastínu, čo spôsobuje oslabenie a ochabnutie chrupaviek, ktoré sa prejaví aj na okolitých tkanivách. Postupne začnú kedysi pevné tkanivá klesať a nos sa spolu s ušnými lalôčikmi predĺži, vysvetľuje Matarasso.



Koža na tvári môže ochabnúť aj vplyvom zvýšenej aktivity mazových žliaz. Väčšie množstvo kožného mazu môže podľa Matarassa spôsobiť ďalšie predĺženie nosa.



Uvoľnenie a deformáciu chrupaviek nosa a uší môže spôsobiť aj zrednutie kostí, ku ktorým sa upínajú, pretože vekom sa výrazne zvyšuje aj riziko vzniku osteopénie a osteoporózy. Starnutie zároveň spôsobuje aj ochabovanie svalov na tvári v okolí nosa a uší, čo ešte viac umocňuje dojem ich rastu.



Presnú mieru zväčšenia nosa a uší však nemožno určiť, záleží totiž od množstva genetických a environmentálnych faktorov.



Štúdia zverejnená v roku 2018 v odbornom žurnále Frontiers in Genetics naznačuje, že tvar nosa je do veľkej miery dedičný. Iná štúdia z roku 2021 zverejnená v časopise The National Journal of Maxillofacial Surgery zase naznačuje, že zmeny nosa vplyvom veku sú omnoho častejšie u mužov ako u žien, hoci presný dôvod zatiaľ nie je známy.



Ako príklad environmentálnych faktorov ovplyvňujúcich počas starnutia tvar uší a nosa uviedol plastický chirurg vystavenie znečistenému ovzdušiu a slnečnému žiareniu.



Ochabovanie a zväčšovanie nosa a uší je teda prirodzeným následkom starnutia a podľa Live Science nie je dôvodom na paniku.