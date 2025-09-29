< sekcia Import
Starobylá univerzita skrýva závratné hĺbky poznania i tajomstvá
„Svet je pre mňa každým dňom čoraz väčším tajomstvom. Starnem, čas sa míňa, ale vždy keď zaspávam, viem, že sa zobudím do ešte väčšieho tajomstva...“
Autor OTS
Bratislava 29. septembra (OTS) - Jaro Varchola, spoluautor populárneho vedeckého podcastu Kvantum ideí, v knihe Nekonečno je teraz prináša napínavý príbeh zo študentského prostredia, v ktorom sa spájajú hlboké úvahy o povahe skutočnosti, tajomstvá starobylej univerzity i vzťahové peripetie.
Oliver prichádza na univerzitu v Oxforde a na pozvanie svojho kamaráta, tajnostkárskeho introverta, sa stáva členom neoficiálneho študentského spolku. Diskutuje sa v ňom o tajomných textoch neznámeho stredovekého filozofa, ktorý členov spolku fascinuje. Popritom Oliver spoznáva nevypočítateľnú Hanu. Mladí ľudia sa spolu túlajú po knižniciach a neveria na budúcnosť.
V kulisách slávnej univerzity sa otvárajú témy romantických a priateľských vzťahov, ale i veľké otázky o čase, pamäti, rozhodnutiach a (ne)možnosti návratu. Čas totiž ide len dopredu a minulosť je raz a navždy uzatvorená. Existuje iba prítomnosť a večnosť.
Príbeh knihy Nekonečno je teraz sprevádzajú čiernobiele ilustrácie Michala Žáka, ktoré navodzujú historickú atmosféru Oxfordu.
Jaro Varchola je spolutvorcom filozoficko-vedeckého podcastu Kvantum ideí. Študoval v Košiciach, v Oxforde, v Lausanne. Doktorát má z biofyziky. Pracoval na univerzite ako výskumník a učiteľ, ale aj ako dátový vedec. V súčasnosti ho zaujíma najmä kvantová fyzika a výskum mozgu. Číta veľa súčasnej beletrie, ale i filozofické knihy či odborné vedecké publikácie, bicykluje, hráva padel tenis, učí online kurzy a za každých okolností sa snaží neprestať sa vzdelávať a najmä ostať zvedavý na realitu, v ktorej sme sa ocitli.
O autorovi
