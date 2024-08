Starostka Los Angeles sľubuje OH 2028 bez áut

Paríž 10. augusta (TASR) - Starostka Los Angeles je presvedčená, že OH v roku 2028 sa môžu zaobísť bez áut. Karen Bassová zároveň na sobotňajšej tlačovej konferencii v dejisku parížskych hier konštatovala, že na zabezpečenie prepravy športovcov a ďalších účastníkov športového sviatku bude potrebné doplniť vozový park mesta o ďalších 3000 autobusov.



Kalifornské mesto je známe sieťou diaľnic a tým, že jeho obyvatelia málokedy využívajú iný druh dopravy ako osobný automobil. Bassová však verí, že OH by v tomto smere mohli byť zlomové.



"Chceme hry bez áut. Už teraz pracujeme na tom, aby boli OH v Los Angeles zelenšie. Hry bez áut znamenajú, že budete musieť ísť na všetky športoviská mestskou hromadnou dopravou. Aj preto vytvárame nové pracovné miesta v tejto sfére. Už teraz však vieme, že si budeme musieť požičať približne 3000 autobusov z iných miest," uviedla Bassová na prezentačnej tlačovej konferencii v Paríži deň pred oficiálnym ukončením prebiehajúcich hier.



V Los Angeles sa budú OH konať druhýkrát v histórii po roku 1984.