Štart novej vesmírnej rakety New Glenn odložili

Cape Canaveral 13. januára (TASR) – Štart rakety New Glenn spoločnosti Blue Origin amerického miliardára Jeffa Bezosa bol pre technické problémy odložený o najmenej 24 hodín. TASR informuje na základe správy agentúr Reuters a AP.



Hovorkyňa spoločnosti Blue Origin počas živého prenosu uviedla, že riešenie problémov technikom zaberie viac času, než zostáva do ukončenia štartovacieho okna, štart rakety bol preto zrušený a neskôr bude oznámený nový dátum. Dodala, že štart nenastane skôr než o 24 hodín, môže sa však posunúť ešte viac.



Raketa mala pôvodne zo stanice Vesmírnych síl na Myse Caneveral na Floride odštartovať o 1.00 h miestneho času (7.00 h SEČ). Štart bol opakovane posunutý a neskôr zrušený. Podľa hovorkyne spoločnosti bolo dôvodom "niekoľko anomálií", ktoré sa snažili vyriešiť inžinieri spoločnosti, píše Reuters.



New Glenn od spoločnosti Blue Origin je nový typ rakety, ktorej niektoré súčasti možno opakovane použiť. Ako palivo používa kvapalný metán a kyslík a je vysoká 98 metrov, teda približne ako 30-poschodová budova. Je viac než dvojnásobne výkonnejšia ako raketa Falcon 9 spoločnosti SpaceX.



Nákladný priestor rakety ukrýva pilotovateľnú vesmírnu loď Blue Ring, píše Reuters. Spoločnosť ju plánuje predávať Pentagónu a komerčným zákazníkom na misie v záujme národnej bezpečnosti a servis satelitov, uvádza portál Space News.



"Najviac nás znervózňuje pristátie pomocného motora. Pri prvom lete sa môže vyskytnúť niečo nečakané v každej fáze misie," uviedol pre Reuters počas rozhovoru pred vypustením rakety zakladateľ spoločnosti Blue Origin Jeff Bezos.



Súčasťou misie malo byť pristátie pomocného motora prvého stupňa rakety na lodi v Atlantickom oceáne približne desať minút po štarte. Druhý stupeň rakety mal medzičasom ďalej stúpať nahor.



Úspešné dopravenie rakety na plánovanú obežnú dráhu počas panenského letu by bolo veľkým úspechom, uvádza Reuters.



Bezos koncom roka 2023 označil vývoj rakety New Glenn a jej motorov BE-4 za prioritu. Spoločnosť sa snaží v segmente osobných i nákladných vesmírnych letov konkurovať spoločnosti SpaceX miliardára Elona Muska.