Start up Zhiva spustil aplikáciu na pomoc ľuďom s následkami COVID-19

Bratislava 1. augusta (TASR) - Slovenský start up Zhiva spustil mobilnú aplikáciu na pomoc ľuďom s následkami ochorenia COVID-19. Ide o jednu z prvých aplikácií na dlhý COVID na svete. TASR o tom informoval Miroslav Beblavý pôsobiaci v projekte.



"Lekári sú preťažení a dlhý COVID je choroba s množstvom symptómov a bez jasnej terapie. Pre zdravotníkov je to obzvlášť ťažké, ak sú laboratórne výsledky pacientov v norme, čo sa často deje," vysvetlila lekárka Silvia Dobrodenková, ktorá spolupracovala na vývoji aplikácie.



Zhiva (číta sa "živa”) má pomáhať ľuďom lepšie zvládať následky ochorenia a vrátiť sa k plnému zdraviu. Môžu si pravidelne merať a sledovať svoj zdravotný stav pri najčastejších príznakoch dlhého COVID-u. Obsahuje tiež dychové cvičenia, ktoré pomáhajú proti únave aj kurz o tom, ako na najčastejšie problémy.



Používatelia v Zhive nájdu aj rôzne rady, obsahuje prehľad príznakov, s ktorými sa pacienti stretávajú, ale aj riešení a príbehov iných pacientov. Okrem toho aplikácia poradí, na akých lekárov sa obrátiť.



Aplikácia je súčasťou pilotného projektu v spolupráci so zdravotnou poisťovňou Union. Už v najbližších týždňoch by mohla byť dostupná aj pre poistencov Dôvery, potvrdil pre TASR PR špecialista poisťovne Matej Štepianský. Aplikácia je určená pre používateľov zariadení Android a Apple.