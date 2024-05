Štart vesmírnej lode Starliner odložili na začiatok júna

Washington 23. mája (TASR) - Prvý štart vesmírnej lode Boeing Starliner s posádkou na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS) by sa mal uskutočniť 1. júna. Oznámil to v stredu americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA), píše TASR s odvolaním na agentúry Reuters a AFP.



Štart tejto vesmírnej lode bol pôvodne naplánovaný už na 6. mája, no NASA ho odvtedy už trikrát odložila pre technické problémy. Boeing Starliner naposledy neodštartoval pre únik hélia spojený so servisným modulom, ktorý naďalej posudzujú technici.



NASA informovala, že vesmírna loď Boeing Starliner by mohla odštartovať 1. júna, pričom ako alternatívne možnosti uviedla 2., 5. a 6. jún.



Loď Boeing CST-100 Starliner čaká prvý pilotovaný vesmírny let po niekoľkých rokoch odkladov. Boeing sa snaží v kozmickom programe dostihnúť americkú spoločnosť SpaceX, ktorá dopravuje astronautov do vesmíru pre NASA od roku 2020.



Predchádzajúce dva skúšobné lety tejto vesmírnej lode sa uskutočnili bez posádky. Prvý v roku 2019 na ISS nedorazil pre chybný softvér a ďalšie problémy. Pri druhom skúšobnom lete v máji 2022 bola loď k ISS pripojená takmer päť dní.



Počas prvého skúšobného letu s dvojčlennou posádkou tvorenou astronautmi NASA Barrym "Butchom" Wilmorom a Sunitou Williamsovou sa má loď Starliner automaticky pripojiť k Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS) a následne sa po týždni vrátiť na Zem.