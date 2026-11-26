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Starý muž zomrie a dedinou sa začnú šíriť nebezpečné reči
Jeden mŕtvy dôchodca, podozrivý, na ktorého ukazujú všetky dôkazy, a ďalšia vražda, ktorá obráti vyšetrovanie naruby.
Autor OTS
Bratislava 26. novembra (OTS) - Komisár Ledecký tentoraz zisťuje, že prvý dojem môže poriadne klamať. Vražedná chamtivosť prináša realistickú slovenskú kriminálku, v ktorej nechýba policajná taktika, psychológia podozrivých ani napätie v malej komunite.
V malej obci neďaleko Bratislavy nájdu osamelého dôchodcu Jozefa Schwartza mŕtveho. Bol to alkoholik, mal choré srdce, roky neliečenú cukrovku a jeho zdravotný stav sa postupne zhoršoval. Niektorí miestni sa možno čudujú iba tomu, že sa nedožil ešte horšieho konca. Lenže pitva prinesie prekvapivé zistenie: starý muž nezomrel prirodzenou smrťou.
Komisár Ledecký a jeho kolegovia sa púšťajú do vyšetrovania. Na mieste činu síce nenájdu použiteľné stopy, no ostatné dôkazy pomerne jednoznačne ukazujú na konkrétneho podozrivého. Miestni obyvatelia nepochybujú o jeho vine a čoraz hlasnejšie požadujú spravodlivosť. Lenže situácia sa postupne vymyká spod kontroly.
Z vraždy sa stáva téma, ktorú niektorí využívajú na vyvolávanie nenávisti voči celej rodine podozrivého. Na internete sa šíria prekrútené informácie, do diania sa chcú zapojiť aj extrémisti a polícia musí riešiť nielen vraždu, ale aj hroziace nepokoje.
Z človeka, ktorého si za života takmer nikto nevšímal, sa zrazu stáva obeť, okolo ktorej vzniká legenda. Ledecký si uvedomuje, že vyšetrovanie už dávno nie je iba o hľadaní vraha. Treba zabrániť aj tomu, aby sa situácia v obci ešte viac vyostrila.
Podozrivý sa nečakane vyparí a prípad skomplikuje ďalšia vražda. Súvisia obe úmrtia? Alebo ide len o zdanlivú spojitosť? Detektívi postupne zisťujú, že nie všetko je také jednoznačné, ako sa spočiatku zdalo. Práve tu sa ukazuje jedna z predností Neuerových detektívok – dôraz na samotnú policajnú prácu. Vyšetrovatelia sa neženú za efektnými závermi, ale postupujú systematicky, preverujú výpovede, sledujú podozrivých a čakajú na chybu.
Václav Neuer pri písaní vychádza zo svojich dlhoročných skúseností elitného policajta a znalosti vyšetrovacích postupov. Aj preto jeho príbehy nepôsobia ako kriminálky poskladané iba z televíznych klišé. Sledujeme jednotlivé kroky vyšetrovania, porady, operatívnu prácu aj komplikácie, ktoré vznikajú mimo samotného miesta činu.
Krátke kapitoly majú dynamiku a spád, nútia nás stále prehŕňať a čítať. Akoby si Václav Neuer zobral inšpiráciu z prvej série Neuer, ktorá vznikla podľa jeho kníh a bola mimoriadne úspešná. Autor bol pri jej vzniku a teraz je aj pri nakrúcaní druhej série. Stále využíva veľa dialógov, ktoré príbeh výborne posúvajú dopredu. A hoci niekde v troch štvrtinách príbeh veľký posun, už vieme, kam to asi smeruje, autor nás opäť zaskočí a príde zvrat.
Dvanásty prípad Bratislavskej mordparty je určený najmä čitateľom, ktorí majú radi poctivé detektívky s dôrazom na vyšetrovanie, vierohodné policajné postupy a postupné odhaľovanie súvislostí. Vražedná chamtivosť nie je postavená na nejakých lacných zvratoch, čudných opisoch, či nelogických súvislostiach. Práve naopak. Komisár Ledecký aj teraz zisťuje, že cesta k vrahovi môže byť oveľa komplikovanejšia, než naznačovali prvé dôkazy.
Milan Buno, knižný publicista
V malej obci neďaleko Bratislavy nájdu osamelého dôchodcu Jozefa Schwartza mŕtveho. Bol to alkoholik, mal choré srdce, roky neliečenú cukrovku a jeho zdravotný stav sa postupne zhoršoval. Niektorí miestni sa možno čudujú iba tomu, že sa nedožil ešte horšieho konca. Lenže pitva prinesie prekvapivé zistenie: starý muž nezomrel prirodzenou smrťou.
Komisár Ledecký a jeho kolegovia sa púšťajú do vyšetrovania. Na mieste činu síce nenájdu použiteľné stopy, no ostatné dôkazy pomerne jednoznačne ukazujú na konkrétneho podozrivého. Miestni obyvatelia nepochybujú o jeho vine a čoraz hlasnejšie požadujú spravodlivosť. Lenže situácia sa postupne vymyká spod kontroly.
Z vraždy sa stáva téma, ktorú niektorí využívajú na vyvolávanie nenávisti voči celej rodine podozrivého. Na internete sa šíria prekrútené informácie, do diania sa chcú zapojiť aj extrémisti a polícia musí riešiť nielen vraždu, ale aj hroziace nepokoje.
Z človeka, ktorého si za života takmer nikto nevšímal, sa zrazu stáva obeť, okolo ktorej vzniká legenda. Ledecký si uvedomuje, že vyšetrovanie už dávno nie je iba o hľadaní vraha. Treba zabrániť aj tomu, aby sa situácia v obci ešte viac vyostrila.
Podozrivý sa nečakane vyparí a prípad skomplikuje ďalšia vražda. Súvisia obe úmrtia? Alebo ide len o zdanlivú spojitosť? Detektívi postupne zisťujú, že nie všetko je také jednoznačné, ako sa spočiatku zdalo. Práve tu sa ukazuje jedna z predností Neuerových detektívok – dôraz na samotnú policajnú prácu. Vyšetrovatelia sa neženú za efektnými závermi, ale postupujú systematicky, preverujú výpovede, sledujú podozrivých a čakajú na chybu.
Pozrite si video Václava Neuera:
Václav Neuer pri písaní vychádza zo svojich dlhoročných skúseností elitného policajta a znalosti vyšetrovacích postupov. Aj preto jeho príbehy nepôsobia ako kriminálky poskladané iba z televíznych klišé. Sledujeme jednotlivé kroky vyšetrovania, porady, operatívnu prácu aj komplikácie, ktoré vznikajú mimo samotného miesta činu.
Krátke kapitoly majú dynamiku a spád, nútia nás stále prehŕňať a čítať. Akoby si Václav Neuer zobral inšpiráciu z prvej série Neuer, ktorá vznikla podľa jeho kníh a bola mimoriadne úspešná. Autor bol pri jej vzniku a teraz je aj pri nakrúcaní druhej série. Stále využíva veľa dialógov, ktoré príbeh výborne posúvajú dopredu. A hoci niekde v troch štvrtinách príbeh veľký posun, už vieme, kam to asi smeruje, autor nás opäť zaskočí a príde zvrat.
Dvanásty prípad Bratislavskej mordparty je určený najmä čitateľom, ktorí majú radi poctivé detektívky s dôrazom na vyšetrovanie, vierohodné policajné postupy a postupné odhaľovanie súvislostí. Vražedná chamtivosť nie je postavená na nejakých lacných zvratoch, čudných opisoch, či nelogických súvislostiach. Práve naopak. Komisár Ledecký aj teraz zisťuje, že cesta k vrahovi môže byť oveľa komplikovanejšia, než naznačovali prvé dôkazy.
Milan Buno, knižný publicista