Štát New York eviduje najmenej hospitalizovaných od začiatku pandémie

New York 16. júna (TASR) - V americkom štáte New York evidujú najnižší počet hospitalizovaných pacientov od vypuknutia koronavírusovej pandémie. Oznámil to v utorok jeho guvernér Andrew Cuomo.



Na svojom twitterovom účte Cuomo podľa televízie CNN napísal, že počet pacientov hospitalizovaných s ochorením COVID-19 klesol v pondelok na 1538, čo je najmenej od 20. marca.



"Čísla v New Yorku sú naozaj veľmi dobré a som hrdý na to, čo ľudia v tomto štáte dokázali," povedal Cuomo na utorňajšej tlačovej konferencii.



Newyorský guvernér tiež oznámil, že nemocnice v celom štáte môžu opäť povoliť návštevy, pretože šírenie nového koronavírusu je na ústupe. Návštevníci sa však budú musieť riadiť hygienickými opatreniami.



Podľa údajov z Univerzity Johnsa Hopkinsa zaznamenali v štáte New York 30.856 úmrtí súvisiacich s ochorením COVID-19, ktoré spôsobuje nový koronavírus. USA sú v súvislosti s pandémiou najviac postihnutou krajinou na svete. Vírusom sa tam doposiaľ nakazilo vyše 2,1 milióna ľudí a viac ako 116.000 ochoreniu podľahlo.