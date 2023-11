Stav preplnených útulkov je alarmujúci

Bratislava 28. novembra (OTS) - Tento alarmujúci stav sa pokúša zlepšiť projekt dog2love , ktorý rieši zlý stav slovenský útulkov. Robí to v spolupráci s humenským útulkom. Projekt dog2love prišiel s myšlienkou združiť ponuku útulkov na celom Slovensku pod jednou webstránkou, čím sa celý proces výrazne zjednoduší a zrýchli. Zároveň sa zlepší aj finančná situácia útulkov a zjednoduší aj adopcia zo zahraničia, kde je zvieratiek na adopciu nedostatok." hovorí autor portálu dog2love Tomáš Kizak.Portál dog2love poskytuje útulkom komplexnú pomoc. Každá ochranárska organizácia môže využiť prostredníctvom portálu bezplatný video profil a darovaciu stránku, ktorá obsahuje aj platobnú bránu pre rýchlejšiu podporu. Útulky, ktoré sa rozhodnú zapojiť budú ťažiť z rôznych kampani doma a v zahraničí, zároveň im bude poskytnutá finančná a materiálna pomoc na ich ďalší rozvoj.“ dopĺňa Tomáš Kizak.Ďalším z našich cieľov je e-shop s krmivom a chovateľskými potrebami, kde zákazníci dog2love môžu nakupovať rôzne produkty sebe, ale taktiež priamo do útulkov. Príjmy z tohto predaja nám pomôžu s financovaním portálu a ochranárov zvierat. Časom by sme radi etablovali vlastnú značku krmiva, ktorá bude kvalitná a zároveň cenovo dostupná.Portál dog2love spúšťa kampaň na Startlabe, ktorej cieľom je získať financie na prevádzku portálu. Príjmy z aktuálnej z kampane budú využité na rozbehnutie prevádzky portálu, nastavenie profilov útulkov, rozšírenie ponuky zvierat k adopciám a prezentáciu bezplatnej aplikácie Aniter Podporiť kampaň môžete aj tu: https://www.startlab.sk/dog2love.com/