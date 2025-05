Ste po štyridsiatke? Vaše oči vám možno naznačujú, že je čas konať

Aké vnútroočné šošovky sú v súčasnosti na výber?

● Jednoohniskové (monofokálne): Zaisťujú ostrý zrak na jednu vzdialenosť – buď do diaľky alebo do blízka. Implantácia týchto šošoviek je pacientom so sivým zákalom hradená z verejného zdravotného poistenia.

● Torické: Korigujú súčasný astigmatizmus. Torické šošovky môžu byť monofokálne, ale aj trifokálne alebo s predĺženou hĺbkou ostrosti.

● Asferické: Povrch sa viac podobá tvaru a optickým vlastnostiam naturálnej šošovky mladého človeka, zlepšujú napríklad videnie za horších svetelných podmienok.

● Trifokálne: Umožňujú ostré videnie do blízka, na strednú vzdialenosť (napr. monitor počítača) aj do diaľky. Pacient sa tak úplne zbaví nosenia okuliarov.

● S predĺženou hĺbkou ostrosti videnia (EDoF - Extended Depth of Focus): Umožňuje ostré videnie do diaľky aj na strednú vzdialenosť a funkčné videnie do blízka. Vďaka špeciálnej technológii je vhodná aj pre pacientov, ktorý z rôznych dôvodov nemôžu mať trifokálnu šošovku.



Očné kliniky NeoVízia

Bratislava 22. mája (OTS) - Veľká časť populácie navyše trpí zrakovými chybami či očnými ochoreniami, ku ktorým sa v tomto veku často pridáva presbyopia. Ide o vekovo podmienené ochorenie oka, ktoré sa prejavuje zhoršeným videním na blízko. Prvé príznaky spozorujete pomerne rýchlo – texty na mobilnom telefóne alebo v knihe čítate pohodlnejšie z väčšej vzdialenosti, prípadne žiadate blízkych o pomoc pri prečítaní drobného písma.Hoci sa tomuto stavu ľudovo hovorí „choroba krátkych rúk“, nejde o nič výnimočné či alarmujúce. Presbyopia je prirodzenou súčasťou procesu starnutia, ktorým si prejde každý z nás. Mnohí siahajú po okuliaroch na čítanie, no s pribúdajúcim vekom ich často jeden pár nepostačuje – sú potrebné rôzne typy okuliarov na rôzne vzdialenosti: na prácu s počítačom, čítanie, šoférovanie či sledovanie televízie.Dnes však existuje moderné a trvalé riešenie – chirurgická korekcia presbyopie metódou PRELEX, ktorá pacientom umožňuje zbaviť sa závislosti od okuliarov a získať ostrý zrak na všetky vzdialenosti.opisuje svojuMetóda PRELEX spočíva v implantácii multifokálnej vnútroočnej šošovky, ktorá natrvalo nahrádza pôvodnú šošovku oka. Týmto spôsobom možno dosiahnuť ostré videnie na všetky vzdialenosti bez potreby nosenia okuliarov. Lucia Čulíková zákrok podstúpila na očnej klinike NeoVízia, teda na svojom vlastnom pracovisku.vysvetľuje Lucia.Zákrok metódou PRELEX prináša pacientom nielen ostrý zrak na všetky vzdialenosti, ale aj výrazné zlepšenie kvality života. Multifokálna šošovka implantovaná počas operácie zabezpečuje komfort bez nutnosti striedania niekoľkých okuliarov. Ide o trvalé riešenie, ktoré zároveň eliminuje ďalšie riziká spojené s prirodzeným starnutím očnej šošovky.opisuje metóduKontaktné šošovky sú síce populárnou alternatívou k okuliarom, no pri dlhodobom nosení prinášajú viacero obmedzení a zdravotných rizík. Suché oči, časté podráždenie, zvýšené riziko infekcií či alergické reakcie sú len niektoré z dôvodov, prečo sa mnohí pacienti časom rozhodnú pre trvalejšie riešenie.opisuje svoju skúsenosť s kontaktnými šošovkami. Aj preto je operácia PRELEX ideálnym riešením po 45-tke. Hoci to môže znieť ako stresujúci zákrok, jedná sa o bezbolestnú a rýchlu operáciu.dodávaAk vás trápi striedanie okuliarov, alebo nosenie kontaktných šošoviek, objednajte sa na komplexné vstupné vyšetrenie do NeoVízie.vysvetľuje